Radu Miruţă a declarat că a fost demisă echipa care a condus Salrom în ultimii ani, acuzată că a închis ochii în timp ce o salină se prăbuşea şi că a făcut achiziţii inutile şi costisitoare.

Ministrul a precizat că schimbarea a fost făcută în urma votului comun cu acţionarul minoritar, după mai multe analize şi negocieri.

„A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea Salrom a fost demisă. S-a terminat cu nepăsarea şi aroganţa celor care cred că resursele statului român sunt moştenire personală! Oricâte şmecherii ar încerca cei care s-au obişnuit să creadă că statul e al lor, că pot face ce vor în companiile publice, că pot stoarce bani din ele fără să dea socoteală – nu le mai merge!”

El a adăugat că în locul fostei conduceri vor veni profesionişti selectaţi pentru mandate temporare, între care un expert în explorare geologică din comunitatea locală, un auditor financiar şi un antreprenor din mediul privat.

„În locul pilelor şi combinaţiilor, vin profesionişti, selectaţi dintre CV-urile celor care au răspuns apelului public lansat de minister.”

Radu Miruţă a afirmat că rapoartele Corpului de Control al premierului şi al Ministerului Economiei arată clar că resursele publice au fost folosite abuziv. El a precizat că ministerul va merge în instanţă pentru recuperarea prejudiciilor şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi.

„Două rapoarte – ale Corpului de Control al premierului şi al Ministerului Economiei – arată clar: resursele publice au fost batjocorite. Asta se termină acum. Mergem mai departe: în instanţă, pentru recuperarea prejudiciilor şi pentru pedepsirea celor vinovaţi.”

Ministrul a mai spus că nu se lasă intimidat de ameninţările cu procese venite din partea fostei conduceri, subliniind că „adevărul iese întotdeauna la suprafaţă” şi că „cei care au greşit vor răspunde”.

Societatea Naţională a Sării – Salrom a reacţionat la acuzaţiile ministrului Economiei, considerându-le „denigratoare şi nefondate”. Conducerea companiei a transmis că, în ultimii trei ani, au fost alocate toate sumele necesare pentru protejarea zăcămintelor şi a spaţiilor subterane, conform programelor de investiţii.

„Obligativitatea închiderii minelor vechi prin impermeabilizare, betonare sau alte metode revine, fără echivoc, MEDAT prin alocarea de fonduri de la buget. Se pare că domnul ministru se dă în judecată singur pentru inacţiunea ministerului pe care îl conduce.”

Radu Miruţă a amintit că, pentru locuitorii din Praid afectaţi de inundaţii şi de consecinţele prăbuşirii salinei, ministerul a pus în aplicare două scheme de ajutor.

Prima vizează sprijinirea afacerilor închise temporar, unde au fost depuse 82 de cereri, dintre care 73 aprobate, în valoare totală de 4,3 milioane de lei. A doua schemă, pentru despăgubiri şi reparaţii, este în curs de desfăşurare şi urmează să fie extinsă.