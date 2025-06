În contextul tensionat al conflictului din Ucraina și al relațiilor tot mai reci dintre Moscova și Occident, liderii NATO s-au reunit la Haga pentru un summit strategic. Declarațiile finale pun accent pe sprijinul continuu pentru Ucraina și pe necesitatea întăririi capacităților de apărare ale Alianței. Mark Rutte, actualul secretar general NATO, a subliniat pericolul reprezentat de Rusia, atât pe termen scurt, cât și în viitorul apropiat.

Mark Rutte a declarat, la finalul summitului NATO de la Haga, că sprijinul pentru Ucraina rămâne o prioritate pentru Alianță. Liderii statelor membre au reafirmat angajamentul ferm în susținerea Kievului, atât prin asistență militară, cât și financiară și politică.

Conform declarațiilor, securitatea Ucrainei este considerată parte integrantă a securității întregului spațiu euro-atlantic. Această poziție reflectă continuitatea strategiei NATO privind susținerea Ucrainei în fața agresiunii ruse.

Declarația finală a summitului include formulări clare privind contribuția securității Ucrainei la propria siguranță a Alianței. Totodată, textul subliniază că Ucraina se află pe un parcurs „ireversibil” spre aderarea la NATO.

Deși Rusia nu este menționată direct într-un context acuzator, documentul amintește „amenințarea pe termen lung” pe care aceasta o reprezintă pentru securitatea europeană.

Mark Rutte a fost ferm în declarațiile sale despre președintele rus, Vladimir Putin. Fost premier olandez și actual lider NATO, Rutte a explicat că experiențele anterioare cu liderul de la Kremlin i-au întărit neîncrederea.

El a făcut referire la tragedia zborului MH-17 din 2014, când o aeronavă malaeziană a fost doborâtă deasupra Ucrainei.

În acea perioadă, Rutte a avut discuții directe cu Putin, despre care afirmă că a mințit în mod repetat cu privire la implicarea Rusiei în Donbas.

„Desigur, am avut o mulţime de contacte cu el personal, atunci când am avut situaţia teribilă cu zborul MH-17 al companiei aeriene malaeziene, care a fost doborât din aer de Rusia în iulie 2014, iar Putin mi-a spus că el nu este prezent în Donbas şi că nu are treabă în Ucraina, şi tot aşa. Toate acestea au fost minciuni”, a spus Rutte în cadrul conferinței de presă.