Premierul Florin Cîțu a câștigat alegerile pentru șefia PNL cu 2.878 de voturi. În acest context, social democrații au postat pe rețeaua de socializare o reacție cu privire la reușita prim-ministrului. Aceștia spun că îl așteaptă la moțiunea de cenzură.

Șeful Executivului a precizat că echipa lui a respectat fiecare membru liberal și că se gândește să refacă coaliția. Acesta spune că ușile sunt deschise pentru USR-PLUS, atâta timp cât partidul condus de Dan Barna și Dacian Cioloș nu lucrează cu AUR și renunță la moțiune.

”Echipa mea a respectat pe fiecare membru al PNL, s-a comportat civilizat, și o altă echipă. Așa va fi în PNL. Cu noi începem această schimbare. În acest moment ne gândim la a reface coaliția, am ținut ușile deschise pentru USR-PLUS cât timp nu sunt alături de AUR, nu lucrează pe sub masă și renunță la moțiune.”, spune premierul.

Prim-ministrul a vorbit și despre moțiunea social-democraților, subliniind că atâta timp cât aceștia nu au voturile USR, moțiunea lor nu are cum să treacă. Mai mult decât atât, premierul spune că USR trebuie să aleagă dacă dorește să fie alături de social-democrați sau alături de PNL și UDMR.

Florin Cîțu a ținut să sublinieze că el a fost un partener onest și transparent, precizând, totodată, că nu vede altă variantă de guvernare decât cu USR-PLUS, UDMR și minoritățile naționale.

”Moțiunea PSD, dacă nu are voturile USR, nu are cum să treacă. USR trebuie să se decidă dacă vrea să fie alături de PSD, sau alături de PNL și UDMR la guvernare. Eu am fost un partener onest și transparent. Eu nu văd altă variantă, văd o guvernare cu USR-PLUS, cu UDMR și minoritățile naționale.”, spune premierul.