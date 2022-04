Cu toate că invazia Rusiei în Ucraina a fost condamnată pe scară largă de cea mai mare parte a lumii, există o rețea de grupuri de Facebook conduse de persoane cu motivații obscure care ar dori să schimbe percepția și narativul asupra liderului Rusiei, arată BBC într-o anchetă amplă care a fost publicată recent.

Astfel, milioane de oameni au vizualizat postări pe rețelele sociale care încearcă să îl prezinte pe președintele Vladimir Putin ca fiind zâmbitor, binevoitor și iubitor de pace. Considerați inițial super-fanii lui Putin, publicația britanică a descoperit de fapt ce fac și de unde vin aceștia.

BBC a investigat aceste grupuri uriașe pro-Putin cu ajutorul cercetătorilor de la Institutul pentru Dialog Strategic (ISD). Experții ISD au identificat 10 grupuri publice pro-Putin, care se mândresc cu nume precum Vladimir Putin – Liderul lumii libere. Grupurile au mai mult de 650.000 de membri între ele.

Conținutul include fotografii și mesaje de laudă la adresa liderului rus, scrise în mai multe limbi, inclusiv în engleză, rusă, farsi, arabă și khmer. Nu numai că sunt populare, dar sunt și foarte active. În ultima lună, cercetătorii au numărat 16.500 de postări, primind peste 3,6 milioane de interacțiuni.

Obiectivul general al grupurilor pare să fie promovarea lui Putin ca un erou care ține piept Occidentului, cu un sprijin internațional copleșitor. Imaginile îl arată adesea pe liderul rus “mergând cu încredere, ținând în brațe cățeluși, privind lung în camera de filmat, salutând trupele și călărind o serie de animale sălbatice, inclusiv urși și lei”.

Aceste grupuri au câștigat peste 100.000 de noi membri de la începutul invaziei, la 24 februarie.

O întreagă rețea de troli face jocul Kremlinului

Cercetând detaliile persoanelor care au condus cea mai mare parte a conținutului, a reieșit că mulți dintre fanii care figurează ca administratori ai grupurilor au conturi duplicate sub același nume. Cercetătorii au găsit cel puțin 100 de astfel de conturi în rețea. În general, aceste conturi se urmăresc reciproc și uneori postează mesaje emoționante sau își trimit reciproc emoticoane cu inimioare. Și ei administrează aceste conturi pro-Putin alături de altele care pretind că sunt ale Federației Ruse sau ale serviciilor de securitate rusești, care sunt în mod clar false.

Administrarea de conturi duplicate reprezintă o potențială încălcare a regulilor Facebook privind comportamentul neautentic, afirmă DSI. Cercetătorul principal, Moustafa Ayad, numește această practică un exemplu de “astroturfing” – o operațiune online care implică mai multe conturi și care dă în mod fals impresia că există un sprijin mai larg la nivel de bază.

Campania “creează aparența unui sprijin larg pentru Putin și Kremlin în umbra invaziei și se bazează pe conturi neautentice pentru a-și atinge scopul”, potrivit raportului ISD.

O examinare mai atentă a unora dintre administratorii grupului arată o activitate neobișnuită

Unul dintre ei, pe nume Marine, care spune că se află în Siria, folosește trei conturi separate pentru a genera sprijin pentru președintele rus. Cele trei conturi ale ei, în limba arabă, postează în fiecare zi la aceeași oră. Un alt moderator, Victoria, din Cambodgia, a promovat conținut într-un grup în limba khmeră. Din 4 februarie, postările ei au generat peste 34.000 de reacții și au fost distribuite de peste 4.000 de ori.

De asemenea, Marine și Victoria administrează împreună o pagină de Facebook în limba khmeră, parte a unui model mai larg de coordonare între unele dintre conturi. Postările sunt distribuite pe scară largă în diferite grupuri. De exemplu, un alt cont care figurează ca fiind localizat în Bulgaria a postat aceeași imagine cu Putin de 12 ori în decurs de câteva minute.

BBC a încercat să contacteze persoanele din spatele tuturor acestor conturi pentru comentarii, dar nu a avut prea mult noroc. Dar un bărbat din Kenya, pe nume Raj, care face parte din mai multe dintre aceste grupuri și care include “Putin” la sfârșitul numelui său pe Facebook, a răspuns la telefon când a fost sunat. Într-o scurtă conversație, el l-a numit pe președinte un “mare lider”, dar a spus că nu vrea să discute despre război.

Jurnaliștii i-au trimis prin e-mail întrebări suplimentare despre interesul său pentru Rusia, dar nu a răspuns. Hasmik, din Armenia, spune că este jurnalist și că acum ajută la conducerea a șase grupuri pro-Putin. BBC a întrebat cine a invitat-o să facă acest lucru. Ea a spus că au fost cei care conduceau deja grupurile și a precizat că nu a fost plătită pentru eforturile sale.

Legături cu Rusia?

Jurnaliștilor BBC le-a fost dificil să afle motivațiile persoanelor din spatele acestor conturi. Nu există nicio legătură evidentă cu guvernul rus și, spre deosebire de alte campanii de dezinformare rusești bine cunoscute, rețeaua nu este subtilă; nici persoanele implicate nu-și ascund intențiile. Jurnaliștii susțin că nu pot exclude posibilitatea ca rețeaua să aibă anumite legături cu autoritățile ruse sau cu elemente pro-Putin din interiorul Rusiei. Mulți oameni din întreaga lume sunt atrași de Putin și de viziunea sa anti-occidentală asupra lumii.

BBC a contactat Facebook, care spune că are politici împotriva conturilor false și a suspendat o serie de conturi pe baza informațiilor din raport și a propriilor investigații. “Continuăm să luăm măsuri ferme pentru a preveni răspândirea dezinformărilor legate de criza din Ucraina”, spune un purtător de cuvânt al companiei-mamă Meta.

Conturi false ale lui Vladimir Putin

În cursul anchetei, BBC a dat peste un alt fenomen interesant – conturi false ale lui Vladimir Putin. Putin este unul dintre puținii lideri mondiali care nu utilizează rețelele de socializare și nu există un cont oficial de Facebook pe numele său. Se spune că nu are nici măcar un smartphone. Potrivit purtătorului său de cuvânt, Putin pur și simplu “nu are nevoie” de rețelele de socializare, deoarece acestea “nu îi oferă nimic ce nu are deja”.

Dar unii au umplut golul lăsat de absența sa online. O pagină de pe Facebook cu numele lui Putin avea peste trei milioane de urmăritori până când a fost retrasă pentru uzurpare de identitate la scurt timp după invazia de la sfârșitul lunii februarie. Un număr semnificativ dintre abonații săi – peste 700.000 – s-au alăturat în timpul pandemiei, când pagina vorbea despre vaccinurile Covid de fabricație rusească.

Mai recent, pagina a postat mesaje care amplificau opinia Kremlinului cu privire la război, iar mulți dintre cei care comentau păreau să creadă că acestea conțin cuvintele autentice ale președintelui rus. La scurt timp după invazie, o postare de pe pagină a declarat că scopul “operațiunii” era “menținerea păcii… care vizează doar demilitarizarea unei țări vecine”. Acest mesaj a fost distribuit și apreciat de peste 200.000 de ori.

Iar pagina a avut, de asemenea, obiceiul de a eticheta persoane în mesajele sale despre Putin, inclusiv utilizatori identificați de cercetători ca având conturi duplicate. Cu alte cuvinte, aceasta interacționa cu super-fanii lui Putin. Jurnaliștii BBC nu au reușit să afle cine este în spatele acestui cont. Persoanele care îl gestionează sunt stabilite în Rusia și Letonia, conform secțiunii de transparență a paginii.

Paginile de fani sunt un teren fertil pentru a obține sprijin pentru Kremlin la nivel internațional, spune Nika Aleksejeva, cercetător la Digital Forensic Research Lab (DFRLab), care face parte din think tank-ul Atlantic Council. “Acestea pot contribui la crearea unui sprijin public în țări străine pentru așa-numita “operațiune militară a Rusiei în Ucraina”, dacă nu sunt retrase de platformele de socializare principale”, spune ea.

DFRLab a documentat modul în care un cont al unui imitator al lui Putin care posta în limba arabă și a plătit pentru reclame care vizau utilizatori din mai multe țări, inclusiv Algeria, Libia, Egipt, Yemen, Maroc, Liban și Tunisia. Pagina a avut peste un milion de urmăritori, dar a fost ștearsă între timp. O altă pagină proeminentă a lui Putin, postată în arabă, era administrată de un bărbat care este, de asemenea, un mare fan al liderului sirian Bashar al-Assad. Aceasta a atras aproape un milion de urmăritori înainte de a dispărea recent.