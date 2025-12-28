Propunerea legislativă depusă la Senat de mai mulți parlamentari PNL prevede modificări ample ale Legii nr. 7/1996, cu scopul declarat de a elimina etapele birocratice care încetinesc lucrările de cadastru sistematic.

Potrivit expunerii de motive, procesul actual este afectat de proceduri greoaie, termene neclare și suprapuneri de atribuții între instituții, ceea ce întârzie înscrierea proprietăților în cartea funciară.

Inițiatorii susțin că finalizarea cadastrării este esențială atât pentru securitatea juridică a proprietății, cât și pentru accesarea fondurilor europene și pentru funcționarea eficientă a pieței imobiliare.

Un element central al propunerii este creșterea rolului autorităților locale în procesul de cadastru. Primarii ar urma să contrasemneze documentele tehnice cadastrale, asumându-și responsabilitatea pentru corectitudinea datelor privind terenurile și construcțiile. În lipsa acestei contrasemnări, după un anumit termen, datele ar putea fi considerate conforme cu situația din teren.

Expunerea de motive arată că această abordare urmărește evitarea blocajelor generate de lipsa unor documente administrative sau de întârzieri nejustificate din partea autorităților locale.

Proiectul introduce soluții și pentru situațiile frecvente în care proprietarii nu dețin acte complete sau clare. În astfel de cazuri, se propune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate sau a posesiei, pe baza situației constatate în teren și a documentelor existente în evidențele locale.

Inițiatorii explică faptul că această măsură ar permite includerea în cadastru a unor imobile care, în prezent, rămân în afara sistemului din cauza lipsei actelor, fără a afecta dreptul persoanelor interesate de a contesta ulterior înscrierile.

Propunerea legislativă pune accent și pe digitalizarea procesului de cadastru. Documentele ar urma să fie prelucrate în format electronic, cu semnătură electronică calificată, iar accesul publicului la datele cadastrale ar fi extins prin platforme online.

De asemenea, sunt stabilite termene mai precise pentru afișarea publică a documentelor, depunerea cererilor de rectificare și soluționarea contestațiilor. Potrivit expunerii de motive, aceste clarificări ar reduce durata totală a procedurilor și ar crește predictibilitatea pentru proprietari și autorități locale.

Inițiativa legislativă este justificată prin necesitatea respectării angajamentelor asumate de România privind cadastrarea integrală a proprietăților. Documentele depuse la Senat arată că, fără simplificarea procedurilor și fără o mai bună coordonare între instituții, obiectivul de finalizare a cadastrului la nivel național rămâne dificil de atins.