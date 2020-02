Meteorologii au veşti teribile pentru această vară: România ar putea fi lovită de temperaturi de foc în 2020. Astfel, specialiştii au avertizat că temperaturile ar putea depăşi în lunile de vară şi 50 grade Celsius.

Anul care s-a încheiat a fost printre cele mai călduroase din istoria măsurătorilor meteorologice, iar vara lui 2020 ar putea depăşi recordurile, spune Roxana Bojariu, climatolog la Administraţia Naţională de Meteorologie(ANM).

“În următorii 30 de ani am putea avea 50 de grade Celsius în loc de 44,5. E vorba de cea mai mare temperatura înregistrată. Sunt indicii că anul 2020 va fi un an record. La nivelul României 2019 a fost cel mai călduros an începând din 1900, la nivel global a fost al doilea cel mai călduros, statistic vorbind, anii călduroşi vin din ce în ce mai mulţi”, a precizat aceasta.

Iarna va deveni primăvară, iar seceta va lovi sudul şi vestul ţării

În plus, în următorii 30 de ani, temperaturile vor creşte în medie cu peste 4 grade Celsius pe lună. Roxana Bojariu explică: “Chiar dacă noi am modificat deja clima, această modificare se poate modifica şi mai mult în viitor încă să nu mai putem ţine pasul cu ea”, scrie adevarul.ro.

În România, în anii ce vor urma, zilele de iarnă vor ajunge, treptat, să semene cu cele de primăvară, iar zăpada va dispărea complet. Sudul şi vestul ţării vor fi lovite cel mai puternic de secetă, atrag atenţia specialiştii.

Deja acest an a început prost din acest punct de vedere. Ianuarie 2020 a fost cea mai fierbinte lună ianuarie din ultimii 141 de ani. Precedentul record fusese stabilit în 2016.

“Este posibil să fie foarte cald, Deja primele două luni pentru mare parte a continentului, inclusiv zona ţării noastre, au fost luni călduroase. Şi februarie va fi cu valori peste mediile ultimelor decenii”, a declarat şi meteorologul Teodora Cumpănaşu.

