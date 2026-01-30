Administrația Națională de Meteorologie a prezentat prognoza pentru perioada 2 februarie – 2 martie 2026, arătând că temperaturile vor fi mai ridicate decât mediile obișnuite în cea mai mare parte a țării.

Administrația Națională de Meteorologie estimează că, în perioada 2 februarie – 2 martie 2026, temperaturile vor fi, în general, mai ridicate decât valorile normale. În săptămâna 2–9 februarie, acestea se vor menține peste medie în vest, nord-vest, centru și local în sud, fiind mai scăzute în nord-est, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în zonele montane și apropiate de normal în restul țării. În săptămâna 9–16 februarie, temperaturile medii vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, iar cantitățile de precipitații vor fi excedentare, mai ales în sud.

În intervalul 16–23 februarie, valorile termice vor rămâne peste normal în cea mai mare parte a țării, iar regimul pluviometric va fi ușor excedentar. În ultima săptămână, 23 februarie – 2 martie, temperaturile medii se vor situa ușor peste normal pe întreg teritoriul, iar precipitațiile vor fi apropiate de cele obișnuite.

02.02.2026 – 09.02.2026

Temperaturile vor fi mai ridicate decât valorile obișnuite în regiunile vestice, nord-vestice, centrale și local în sud, în timp ce în nord-est se vor înregistra valori mai scăzute. În restul țării, temperaturile se vor menține apropiate de normal.

Regimul de precipitații va fi local deficitar în zonele montane, iar în celelalte regiuni va fi apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă.

09.02.2026 – 16.02.2026

Temperaturile medii vor depăși valorile normale pentru această săptămână în majoritatea regiunilor.

Precipitațiile vor fi excedentare la nivel național, cu intensitate mai mare în regiunile sudice.

16.02.2026 – 23.02.2026

Temperatura medie a aerului va fi peste normal în cea mai mare parte a țării.

Regimul de precipitații va fi ușor excedentar în toate regiunile.

23.02.2026 – 02.03.2026