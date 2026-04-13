Prețurile la benzină ar putea crește semnificativ. Într-o postare publicată pe platforma X, Mohammad-Bagher Ghalibaf a comentat tensiunile recente, sugerând că populația ar putea ajunge să regrete prețurile actuale ale carburanților, în contextul unei posibile creșteri semnificative a costului benzinei în urma blocadei.

Mesajul său a fost însoțit de o fotografie cu prețurile la benzină din zona Casei Albe, gest interpretat ca o ironie la adresa situației din SUA.

„Bucurați-vă de prețurile actuale la pompă. Cu așa-zisa «blocadă», în curând veți avea nostalgie după benzina de 4-5 dolari galonul”, a scris Mohammad-Bagher Ghalibaf într-o postare pe X.

Enjoy the current pump figures. With the so-called ‘blockade’, Soon you’ll be nostalgic for $4–$5 gas. ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) pic.twitter.com/rVxlC6vFWG — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026



Declarațiile au venit după ce Donald Trump a anunțat că măsura privind blocada ar urma să intre în vigoare în aceeași zi, la ora 17:00, ora României. Decizia a fost luată în urma eșecului negocierilor recente, la care a participat și Ghalibaf în Pakistan, ceea ce a amplificat tensiunile diplomatice dintre părți.

Situația reflectă o nouă etapă de confruntare retorică între cele două tabere, pe fondul discuțiilor internaționale fără rezultat și al amenințărilor cu impact economic semnificativ.

Amintim că piața petrolului traversează o perioadă de volatilitate extremă, pe fondul escaladării tensiunilor dintre SUA și Iran. Prețurile țițeiului Brent și WTI au înregistrat creșteri puternice, în contextul îngrijorărilor legate de posibile restricții maritime în Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice globale.

La începutul săptămânii, piețele internaționale de energie au accelerat creșterea prețurilor la petrol, pe fondul riscului tot mai ridicat de întrerupere a fluxurilor maritime din Orientul Mijlociu. Evoluția a fost alimentată de deteriorarea negocierilor dintre Statele Unite și Iran, care a amplificat temerile privind securitatea aprovizionării globale cu energie.

Potrivit datelor de piață citate de CNBC, țițeiul american a depășit pragul de 104 dolari pe baril, în timp ce petrolul Brent a trecut de 102 dolari. Contractele futures pentru țițeiul american cu livrare în luna mai au crescut cu peste 8%, atingând aproximativ 104,8 dolari pe baril.

În același timp, benchmark-ul internațional Brent, utilizat ca referință pe piețele globale, a înregistrat o creștere de peste 7%, ajungând la 102,2 dolari pe baril. Această evoluție reflectă reacția tipică a piețelor la riscuri geopolitice majore, în care prețurile cresc anticipat din cauza posibilelor întreruperi ale ofertei globale de energie.