Noua opțiune este disponibilă pentru cardurile Visa Gold, Platinum, Signature și Infinite din portofoliul băncii și oferă o experiență personalizată, adaptată tipului de card deținut. Clienții pot accesa my Visa în câțiva pași simpli, găsind centralizate și permanent actualizate toate beneficiile cardului lor, concepute să aducă confort și să economisească timp.

Platforma my Visa oferă posesorilor de carduri premium acces la o gamă variată de avantaje, inclusiv intrarea în business lounge-urile din aeroporturi, reduceri la parteneri selectați, servicii de asistență rutieră, concierge sau experiențe exclusiviste locale și internaționale. Utilizarea acesteia prin intermediul Smart Mobile simplifică verificarea și reamintirea beneficiilor și transformă interacțiunea digitală într-o experiență mai fluidă și relevantă.

„Ne dorim ca fiecare client să aibă o experiență bancară cât mai fluidă și relevantă. Prin conectarea la platforma my Visa din Smart Mobile, le oferim deținătorilor de carduri premium un mod simplu și rapid de a accesa toate beneficiile, într-un singur loc, cu ajutorul aplicației de mobile banking. Această nouă opțiune, oferită în premieră în România, este un pas firesc în direcția îmbunătățirii experienței digitale a clienților noștri”, a explicat Mihail Ion, Vicepreședinte Retail, Raiffeisen Bank România.

Lansarea platformei my Visa în România, în parteneriat cu Raiffeisen Bank, marchează o premieră pe piața locală și reprezintă un pas important în optimizarea experienței digitale pentru deținătorii de carduri premium Visa. Platforma reunește într-un singur spațiu toate avantajele cardurilor Gold, Platinum, Signature și Infinite, oferind acces facil la servicii și oferte dedicate, adaptate nevoilor sofisticate ale clienților.