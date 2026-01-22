Miercuri, 21 ianuarie, la un tribunal din Bruxelles, a început procesul deschis de compania Pfizer împotriva României. Miza este foarte mare: firma cere despăgubiri de aproximativ 500 de milioane de euro. Suma reprezintă contravaloarea unor doze de vaccin anti-Covid comandate de statul român în timpul pandemiei, dar pe care ulterior autoritățile au refuzat să le mai primească și să le plătească.

Procesul are loc într-un context tensionat, deoarece există deja o anchetă penală deschisă de DNA. Aceasta verifică modul în care au fost făcute achizițiile de vaccinuri în perioada pandemiei. Jurnalistul Mirel Curea, citat de evz.ro, susține că adevărata miză a acestui caz este mult mai mare decât suma cerută acum de Pfizer.

El a explicat că ancheta urmărește identificarea persoanelor responsabile pentru acest prejudiciu. În acest sens, la DNA există un dosar aflat în lucru de aproximativ un an, în care sunt cercetați foști oficiali din Ministerul Sănătății. Aceștia sunt suspectați că ar fi comandat cantități uriașe de vaccinuri, mult peste nevoile reale ale României.

Conflictul dintre România și Pfizer a pornit de la deciziile luate în pandemie, când statul român a acceptat, printr-un memorandum semnat în 2021, să cumpere peste 94 de milioane de doze de vaccin. După redistribuiri, România a rămas cu aproximativ 80 de milioane de doze, dintre care aproape 70% erau produse de Pfizer. Datele Ministerului Sănătății arată că doar 37 de milioane de doze au ajuns efectiv în țară, iar dintre acestea au fost folosite aproximativ 17 milioane. Restul fie nu au fost utilizate, fie nu au mai fost livrate.

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a explicat public că în 2023 s-a decis refuzul livrării a aproape 29 de milioane de doze. El a motivat această decizie prin faptul că România avea deja stocuri foarte mari și că ritmul de vaccinare era în scădere. De asemenea, a precizat că acele doze nici măcar nu fuseseră produse la momentul refuzului și că ar fi fost imposibil să fie folosite.

Pe lângă procesul civil deschis de Pfizer, cazul este analizat și din punct de vedere penal. Mirel Curea afirmă că prejudiciul cercetat de DNA este mult mai mare decât suma cerută acum în instanță. El consideră că este foarte posibil ca și alți producători de vaccinuri să ceară despăgubiri similare, ceea ce ar putea duce la mai multe procese împotriva României.

Jurnalistul avertizează că dimensiunea financiară a acestui caz nu are precedent în istoria recentă a țării. El spune că, dacă ar fi în locul lui Vlad Voiculescu și al altor persoane cercetate de DNA, nu ar putea dormi liniștit, deoarece este vorba, în opinia sa, de cel mai mare prejudiciu din istoria României, lucru pe care afirmă că l-a verificat personal.

Potrivit lui Mirel Curea, ancheta DNA se concentrează pe deciziile luate la nivelul Ministerului Sănătății, într-o perioadă în care exista posibilitatea legală de a limita comenzile. El susține că principalul responsabil ar fi Vlad Voiculescu, de la care ar fi pornit totul. Totodată, menționează că sunt cercetați și alți oficiali, inclusiv Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății care i-a urmat acestuia.

Alexandru Rafila a declarat în spațiul public că refuzul livrărilor de vaccinuri nu a fost o decizie luată la întâmplare. El a spus că autoritățile române au avut mai multe runde de discuții atât cu reprezentanții Pfizer, cât și cu cei ai Comisiei Europene.

Fostul ministru a explicat că au existat între 10 și 15 întâlniri, sau chiar mai multe, însă nu s-a ajuns la nicio soluție care să fie acceptabilă pentru România. În opinia sa, statul român nu putea să plătească pentru doze care nu fuseseră produse, să le depoziteze, iar apoi să le distrugă, suportând costuri suplimentare.

Rafila a mai arătat că, între timp, vaccinul nu mai avea aceeași eficiență ca în anul 2021. El a menționat că în 2022 și 2023 au existat multe cazuri de îmbolnăvire inclusiv în rândul persoanelor vaccinate, unele dintre ele dezvoltând forme grave ale bolii.

Procesul dintre Pfizer și România urmează să continue cu termene aproape zilnice până la sfârșitul lunii ianuarie. Decizia instanței este așteptată să aibă efecte importante nu doar din punct de vedere financiar, ci și juridic și politic.

În același timp, ancheta DNA este în continuare în desfășurare și ar putea clarifica responsabilitățile personale din spatele acestor decizii. Potrivit jurnalistului Mirel Curea, aceste decizii ar fi dus la un prejudiciu pe care el îl consideră de proporții istorice.