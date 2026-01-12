Poșta Română a devenit, în premieră, membru al International Post Corporation, o organizație care reunește peste 20 de operatori poștali de top din lume. Prin această afiliere, compania își consolidează statutul de actor relevant în industria poștală internațională și își extinde prezența pe piețele externe.

Odată cu intrarea în IPC, Poșta Română devine membră a trei organizații internaționale de profil, alături de Uniunea Poștală Universală și PostEurop, consolidând astfel cooperarea instituțională la nivel global și european.

International Post Corporation grupează operatori poștali de top din regiunile Asia-Pacific, Europa și America de Nord. Membrii IPC gestionează volume anuale de peste 336 de miliarde de trimiteri și joacă un rol esențial în definirea direcțiilor de dezvoltare tehnologică și operațională ale industriei poștale.

Obținerea statutului de membru IPC este considerată o etapă importantă în procesul de modernizare al Poștei Române, cu obiective clare legate de creșterea calității serviciilor, interoperabilitatea sistemelor și adoptarea celor mai avansate standarde internaționale.

Potrivit conducerii companiei, aderarea la International Post Corporation reprezintă o recunoaștere a procesului de transformare și modernizare prin care a trecut Poșta Română în ultimii ani.

„Aderarea ca membru cu drepturi depline la IPC reprezintă o recunoaștere importantă a procesului de transformare și modernizare a Poștei Române, precum și a ambițiilor noastre internaționale. Acest pas ne permite să ne consolidăm capacitățile transfrontaliere, să adoptăm cele mai bune practici ale operatorilor poștali de top din lume și să oferim cele mai bune servicii clienților noștri”, a declarat Valentin Ștefan, CEO al Poștei Române.

Începând cu luna iulie 2025, Poșta Română are și un reprezentant oficial selectat de Uniunea Poștală Universală pentru a participa la Programul de Secondment derulat de UPU. În acest cadru, compania este implicată în inițiativele privind proiectarea și dezvoltarea serviciilor financiare poștale internaționale.

Participarea la acest program plasează Poșta Română într-un cadru de cooperare tehnică și instituțională, alături de alți operatori poștali implicați în dezvoltarea de soluții comune la nivel global.

Calitatea de membru IPC oferă Poștei Române acces la un cadru extins de schimb de experiență și bune practici, precum și la soluții inovatoare pentru gestionarea traficului transfrontalier.

De asemenea, compania beneficiază de utilizarea infrastructurii tehnologice moderne dezvoltate de IPC, inclusiv platforme de mesagerie de date poștale și rețeaua IPMX.

Membrii IPC au acces și la analize strategice și cercetări de piață privind tendințele de consum și evoluțiile din industria poștală, informații utilizate pentru adaptarea serviciilor și optimizarea operațiunilor.

„Suntem încântați să primim Poșta Română ca nou membru cu drepturi depline, ceea ce le va permite să își crească volumele transfrontaliere și să extindem rețeaua IPC în această regiune. Aderarea la IPC va permite, de asemenea, Poștei Române să beneficieze de sprijin strategic din partea IPC și de un schimb extins de experiență cu principalii operatori poștali la nivel mondial, care, la rândul lor, vor putea învăța din experiența Poștei Române în domeniul digitalizării și modernizării”, a declarat Holger Winklbauer, Director Executiv al IPC.

Poșta Română este cea mai mare companie de servicii poștale și logistice din România. International Post Corporation (IPC) este principalul furnizor de servicii al industriei poștale globale.