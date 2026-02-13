Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a transmis că Portul Constanța va deveni administratorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, în urma procedurii coordonate de BERD.

„Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești, în urma finalizării procesului inițiat de BERD pentru identificarea unui investitor strategic. Este o decizie cu relevanță majoră pentru România și pentru întreaga regiune a Mării Negre”, a scris Ciprian Șerban pe Facebook.

Oficialul a prezentat preluarea drept un pas strategic, cu implicații economice și logistice pentru România și statele din proximitate.

Portul Internațional Liber Giurgiulești are un statut aparte în infrastructura de transport a Republicii Moldova, fiind singurul punct care oferă acces simultan la rute maritime și fluviale.

Poziționarea sa la intersecția Dunării cu axele comerciale către Marea Neagră îl transformă într-un nod logistic critic pentru:

-exporturile agricole

-tranzitul de mărfuri

-aprovizionarea cu produse energetice

-conexiunile comerciale externe ale Moldovei

Potrivit ministrului, conectarea operațională dintre Portul Constanța și Giurgiulești va întări coridorul logistic Dunăre – Marea Neagră și va amplifica rolul României în transportul regional.

Șerban susține că preluarea va contribui la:

– creșterea capacității de operare în regiune

– eficientizarea fluxurilor comerciale către și dinspre Republica Moldova

– susținerea reconstrucției Ucrainei prin rute alternative sigure

– integrarea Republicii Moldova în rețeaua europeană TEN-T

„În contextul actual, marcat de reașezări geopolitice și de necesitatea diversificării rutelor comerciale, România își asumă un rol activ în dezvoltarea infrastructurii strategice din proximitatea sa”, a completat Ciprian Șerban.

Specialiștii din domeniul transporturilor consideră că extinderea influenței Portului Constanța poate genera efecte în lanț:

-creșterea volumelor de tranzit

-atragerea de investiții logistice

-dezvoltarea terminalelor multimodale

-consolidarea României ca hub regional

Pentru Republica Moldova, integrarea cu Constanța ar putea însemna acces mai rapid la rutele maritime globale și reducerea costurilor logistice.

Ministrul Transporturilor a insistat că preluarea se realizează în limitele legislației internaționale și cu respectarea statutului Republicii Moldova.

„în deplin respect față de legislația și suveranitatea Republicii Moldova”

Șerban a subliniat că România nu urmărește doar o tranzacție economică, ci consolidarea unui culoar strategic de transport la Marea Neagră.

Anunțul survine într-o perioadă în care infrastructura logistică din Europa de Est este supusă unor presiuni majore, generate de conflictul Rusia – Ucraina și de reconfigurarea rutelor comerciale.

În acest cadru, Portul Constanța și Giurgiulești pot deveni piese-cheie pentru:

-rute alternative de export/import

-securitatea lanțurilor de aprovizionare

-fluxurile comerciale regionale

Prin această mișcare, România își extinde rolul strategic în regiune, atât din perspectivă economică, cât și geopolitică.

Portul Constanța își întărește statutul de principal hub logistic la Marea Neagră, într-un context în care conectivitatea, siguranța rutelor și capacitatea de operare devin critice pentru stabilitatea economică regională.