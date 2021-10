Fostul ministru al Sănătății a precizat că singura coaliție posibilă pentru partidul premierului desemnat este cea cu PNL și UDMR.

„Dacă nu se vor întoarce la negocieri până în cursul zilei de mâine, atunci probabil că vom vedea un guvern USR PLUS prezentat în Parlament, vom vedea dacă va avea susținere sau nu.

Lucrurile nu stau foarte diferit de ceea ce se știe public, și anume declarațiile de ieri (vineri, n.r.) ale lui Dacian Cioloș. Cred că au fost relativ clare. Pentru noi, varianta de lucru este aceea că avem un premier desemnat de către Președintele României, premierul desemnat încearcă să găsească o majoritate în Parlament. Singura coaliție posibilă pentru USR PLUS este în mod evident aceea cu PNL și UDMR.

Poziția noastră nu s-a schimbat, nu s-a schimbat din data de 6 decembrie până astăzi, de la data alegerilor. Am fost consecvenți și suntem în continuare exact pe aceeași poziție. Ceea ce am reproșat în Guvernul demis al domnului Cîțu au fost mai degrabă chestiuni care țin de persoana dumnealui și de o echipă mică din jurul dânsului. Asta nu înseamnă că până astăzi, repet, vedem o altă posibilitate de coaliție în România, alta decât PNL-USR-UDMR. Îi așteptăm să se întoarcă dacă își doresc. Dacă nu, și acesta este un mesaj clar, dacă nu vor face nimic la nivelul acțiunii dincolo de ceea au declarat la un moment sau altul, atunci înseamnă o confirmare a ceea ce am văzut deja cu câteva zile în urmă, atunci când partidele politice au mers la Cotroceni cu propuneri de asumare a guvernării și cu propuneri de premier.

USR PLUS este singurul partid care a venit cu o propunere de premier. Am înțeles atunci că PNL nu vrea să își asume guvernarea, alt mesaj nu văd care ar fi putut să fie, și înțelegem că poziția aceasta, cel puțin la nivelul declarațiilor, și-au păstrat-o până astăzi. Dacă nu se vor întoarce la negocieri până în cursul zilei de mâine, atunci probabil că vom vedea un guvern USR PLUS prezentat în Parlament, vom vedea dacă va avea susținere sau nu”, a spus Voiculescu, pentru B1.

Programul de guvernare şi lista Guvernului Cioloş vor fi aprobate astăzi

Programul de guvernare şi lista Guvernului Cioloş vor fi aprobate duminică după-amiază de conducerea USR, iar luni vor fi depuse la Parlament în vederea declanşării procedurii de învestire a noului Cabinet.

Printre cei care vor face parte din echipa lui Dacian Cioloș se numără fostul ministru al Transporturilor Cătălin Drulă şi fostul vicepremier Dan Barna.

În dimineața aceasta, Biroul Naţional va decide forma finală a listei cu miniştri, care, alături de programul de guvernare discutat sâmbătă, va fi prezentată şi supusă aprobării Comitetului Politic al USR duminică, de la ora 18:00, într-o şedinţă care va avea loc online.

Lista posibililor miniștri

Premier: Dacian Cioloș

Vicepremier și ministru de Externe: Dan Barna

Sănătate: Vlad Voiculescu sau Ioana Mihăilă

Transporturi: Cătălin Drulă

Fonduri UE: Cristian Ghinea

Economie și energie: Cristina Prună

Justiție: Stelian Ion

Muncă: Dragoș Pîslaru sau Oana Țoiu

Finanțe: Claudiu Năsui sau Anca Dragu

Educație: Ștefan Pălărie

Interne: Dragoș Tudorache

Dezvoltare: Ionuț Moșteanu

Cultură: Iulian Bulai

Agricultură: George Cătean

Mediu: Octavian Berceanu

Tineret și sport: Tudor Pop

Apărare: Nicu Fălcoi

Telecomunicații: Cosette Chichirău sau Radu Panait