Cristian Tudor Popescu îl critică pe Dacian Cioloș. Gazetarul se întreabă ce a fost în mintea acestuia să accepte propunerea președintelui Klaus Iohannis, subliniind faptul că lucrurile nu vor rămâne așa, pentru că liberalii nu vor fi de acord.

Totodată, CTP susține că nu ar fi trebuit să existe o variantă USR PLUS, în contextul în care partidul nu este în situația în care poate să ofere un premier, iar PNL nu poate fi dat afară de la guvernare.

„Mă gândesc ce o fi fost în mintea domnului Cioloș. Ce duci ca să ce? Domnul Cioloș știa foarte bine ce urmează, că se duce de pomană în sediul ăla din Modogan. Adică PNL ce o să facă? Se duce domnul Cioloș și PNL-ul spune ‘Ei, dacă ai venit matale, domnul Cioloș, atunci noi îl dăm pe Cîțu jos, ești matale prim-ministru și venim și noi la guvernare pe acolo pe lângă voi’. A făcut tot baletul ăsta dezgustător și care s-ar putea să continue. Astăzi i s-a dat flitul general de la PNL. Ce va face în continuare?

Vrea să meargă cu guvern în parlament. Ne declară că o face ca să arate cât de responsabil e USR PLLUS, cum vrea el să se implice, să nu dea bir cu fugiții în actul de guvernare. Este creier pane ce spune. Păi dacă nu voiai să dai bir cu fugiții rămâneai la guvernare acum două săptămâni. În primul rând nu ar fi trebuit să fie variantă de premier a USR PLUS. USR nu se afla în situația în care să ofere un premier, pentru că dat afară PNL de la guvernare, practic fiind într-o alianță cu PSD și AUR. Prin urmare, în această alianță trebuia să se discute un premier al acestei alianțe. Așa se face”, a afirmat Cristian Tudor Popescu, la Digi24.

Kelemen Hunor merită să fie premier

CTP a precizat că spre deosebire de Dacian Cioloș, mai multe șanse ar fi avut Hunor Kelemen, liderul UDMR, de a forma o majoritate parlamentară, iar desemnarea acestuia în funcția de prim-ministru ar fi fost o soluție mai bună decât desemnarea lui Dacian Cioloș.

Totodată, el a adăugat că șeful statului nu și-a justificat alegerea și nu se știe de unde a ajuns președintele la o astfel de decizie, având în vedere faptul că era nevoie de o serie de consultări înainte de a-i anunța desemnarea.

„Președintele Iohannis și-a asumat desemnarea lui Cioloș, nu a justificat lucrul acesta și ar fi trebuit să-l justifice. A apărut și ne-a spus – «Eu l-am ales pe domnul Cioloș. De ce? Treaba mea.» Păi nu e treaba exclusivă a domnului președinte pentru că în constituție scrie că cel desemnat trebuie ales în ideea că are cele mai multe șanse să alcătuiască o majoritate. Sigur că președintele poate să numească și portarul din Modrogan, are această cădere. Dar, în constituție se precizează asta. Domnul Iohannis nu a venit să ne spună: «L-am ales pe domnul Cioloș pentru că ar avea cele mai mari șanse să facă o majoritate». Nu, domnul Cioloș are șansele cele mai mici să facă o majoritate în momentul de față”, a mai spus CTP.

Gazetarul a subliniat faptul că el îl susține pe Kelemen Hunor, amintind de un discurs politic al acestuia. El a mai spus că liderul UDMR are toate calitățile pentru funcția de premier și are șanse mari de reușită, spre deosebire de Dacian Cioloș.

În același timp, CTP a mai adăugat că nu știe dacă liderul UDMR ar avea șanse să unească coaliția din nou, însă cu siguranță ar avea mai multe decât Dacian Cioloș, care nu are niciuna.

„Ar fi avut, după părerea mea, șanse mai mari decât domnul Cioloș domnul Kelemen Hunor. Eu m-am gândit, atunci, că ar fi o soluție să-l desemneze pe domnul Kelemen Hunor, care a fost propunerea UDMR. UMDR a avut propunere. Domnul Kelemen Hunor, care a făcut dovada echilibrului, a responsabilității. Este un politician matur, un politician capabil, după părerea mea de a conduce un guvern, făcând diverse concesii, înțelegându-se cu unii, cu alții. Ar fi putut domnul Iohannis să-l desemneze pe domnul Kelemen Hunor.

Eu nu uit discursul de la congresul PNL al domnului Kelemen. Extraordinar. A fost discursul cel mai chibzuit, cel mai responsabil și cel mai românesc din sala aia de 5000 de oameni. Ar fi putut să-l desemneze pe domnul Kelemen premier. Sigur, se păstrau în coaliție proporțiile, adică miniștrii cei mai mulți PNL, apoi USR, apoi UDMR, cu premier de la UDMR. Adică avem două partide care erau în coliziune frontală și, practic, după cum se vede cât se poate de clar, imposibil de realizat între ele o înțelegere… Foarte bine, avem un al treilea partid în coaliție, îl punem pe domnul Kelemen și avem un guvern.

Nu știu dacă ar fi reușit până la urmă domnul Kelemen să-i pună la un loc pe cei de la PNL și pe cei de la USR, dar avea șanse mai mari decât domnul Dacian Cioloș care n-avea niciuna”, a spus gazetarul Cristian Tudor Popescu la Digi24.