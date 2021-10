În cadrul unei emisiuni de la Radio Dobrogea, Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie declara că UE ar fi anunțat încetarea vaccinării anti-covid la nivel european. Totodată, acesta ar mai fi spus că vaccinarea nu trebuie să fie făcută obligatorie.

CTP a răbufnit după cele auzite, iar pentru a nu fi sancționat de CNA, gazetarul a folosit cuvântul ”porc” pentru a-l caracteriza pe ÎPS Teodosie.

„N-o să folosesc o expresie, dar întotdeauna m-a nedumerit expresia asta din limba română: ‘Minte ca un porc.’ Am spus că nu folosesc expresia asta. Eu fac acum o analiză a unei expresii. Am o nedumerire: de ce minte porcul? Dacă vrem să luăm un animal care să mintă cât de cât, am putea să luăm vulpea. Vulpea înșeală. Sau minte ca o cioară. Cioara este foarte inteligentă. Dar de ce minte ca un porc? Nu am înțeles și de aceea nu folosesc această expresie”, a afirmat CTP, la Digi 24.

Gazetarul susține că potrivit declarațiilor făcute de ÎSP Teodosie, vaccinul nu este asumat de nimeni și are efecte negative pe care doar persoana imunizată le va suporta. În acest context, CTP se întreabă dacă oficialul bisericesc are studii în străinătate și dacă știe cine își asumă, de fapt, vaccinul și că ipoteza sa este una greșită.

„Dl. Teodosie zice așa: ‘Vaccinul nu este asumat de nimeni și sunt atâtea urmări negative’. Arhiepiscopul acesta – înțeleg că are niște studii și pe afară, a fost trimis să studieze, nu știu ce a studiat – dar să nu știe lucrurile acestea cu privire la ce se întâmplă în lume?! (că vaccinul este asumat de producători, de Agenția Europeană a Medicamentului, de cea din Statele Unite, care l-au aprobat în baza unor studii, și în cele din urmă de statele care l-au pus la dispoziția cetățenilor – n.r.). E de luat în considerare o asemenea ipoteză? Nu! Și-atunci, el NU face o afirmație falsă. Este o minciună.

ÎPS Teodosie, minciuni pe bandă rualntă

Falsul nu se confundă cu minciuna. Perechile sunt așa: adevărat/fals, care sunt categorii logice, și minciună/sinceritate, care sunt categorii psihologice. Cineva poate să producă o propoziție falsă cu bună-credință: așa știe el, nu gândește bine și spune un lucru fals, care își are contrariul într-un lucru adevărat”, a adăugat CTP.

În final, gazetarul a subliniat faptul că ceea ce declară ÎPS Teodosie sunt doar niște minciuni care ajung să influențeze milioane de oameni.

„Dar aceasta este o minciună. Minciuna este un proces deliberat, psihologic, prin care se pronunță o propoziție care, pe lângă faptul că e falsă, este și deliberat falsă. Asta este diferența între fals și minciună.

Aceasta este o minciună, pentru că omul acesta știe foarte bine. Nu poate fi nicio supoziție. Cum să spui că nu este asumat de nimeni? Asta este o minciună, nu este un fals. Un fals ar fi fost să spui că vaccinul face ca oamenii să aibă consecințe grave în viitor, peste cinci ani se vor îmbolnăvi grav și le va crește un cap de maimuță. Așa știe și crede el și omul spune un lucru fals. Dar ca să spui că vaccinul nu este asumat de nimeni, aceasta este o minciună”, a mai adăuat el.

CTP a vorbit și despre declarațiile conform cărora Uniunea Europeană oprește vaccinare anti-covid. Gazetarul susține că acest lucru nu doar că este o afirmație falsă, dar este o minciună fără precedent, având în vedere faptul că este vorba despre numele UE, iar oamenii iau în seamă aceste aspecte.

Trebuie urmărit penal

„Am citit clar că Uniunea Europeană a anunțat că vaccinul va înceta” (CTP citează din declarațiile lui IPS Teodosie – n.r.). Nu este o afirmație falsă, este o minciună! A, dacă spunea știu eu, am eu sursele mele că o să înceteze vaccinul acesta, au venit niște porumbei albi de la Dumnezeu și mi-au spus că încetează vaccinul, aia era o afirmație falsă. Dar să spui că ai citit tu că Uniunea Europeană a anunțat – verb! – a anunțat Uniunea Europeană, asta este o minciună ordinară!”, a mai spus el.

În final, CTP se întreabă pe cine reprezintă, de fapt, ÎPS Teodosie și de ce îndeamnă oamenii la astfel de lucruri. Totodată, el cere ca Arhiepiscopul Tomisului să fie urmărit penal, conform codului penal pentru declarațiile făcute. Acesta a mai menționat că singurul lucru care îl face mai deosebit pe îPS Teodosie sunt hainele și barba lungi.

„Dacă BOR, dacă Patriarhia, spune că îndemnul unui cleric împotriva vaccinării este total și ferm dezavuat de Biserică, vă întreb: pe cine reprezintă individul acesta? Acest ins de ce nu este el arestat acum și urmărit penal în stare de reținere pentru zădărnicirea combaterii bolilor, potrivit Codului penal?

Nu este urmărit penal de ce? Pentru că are niște materiale textile pe el, are pe cap, și are o barbă foarte lungă. Dacă i le dai la o parte pe toate, ce rămâne, pe cine reprezintă în afară de cei care se uită în gura lui din parohie?” a încheiat Cristian Tudor Popescu.