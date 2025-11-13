La Pitești, această poveste a căpătat o nouă dimensiune: Ediția a VIII-a a Forumului Național „De Vocație Antreprenoare” a transformat Filarmonica din Pitești într-o scenă a inspirației, a dialogului autentic și a curajului de a construi împreună.

Evenimentul a reunit antreprenori, aspiranți, dar și personalități publice care, prin exemplul lor, dau sens ideii de vocație — aceea de a transforma talentul în valoare și inițiativa în impact.

Peste 500 de participanți au fost parte dintr-o experiență care a combinat emoția și înțelepciunea, introspecția și acțiunea – confirmând încă o dată rolul CONAF ca platformă națională de coeziune, mentorat și sprijin pentru antreprenori și antreprenoare.

În ultimii ani, CONAF a reușit să construiască în fiecare județ al României comunități active, formate din oameni care cred în puterea colaborării pentru un viitor sustenabil.

Aceste comunități funcționează precum o infrastructură reală de sprijin și coeziune socială — spații unde ideile prind contur și devin proiecte de impact.

În Argeș, acest spirit de comunitate s-a simțit puternic. Sub coordonarea echipei CONAF Argeș, forumul a devenit dovada unei construcții care trece dincolo de discursuri: una bazată pe implicare civică, dialog deschis și colaborare concretă cu autoritățile locale.

Primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, prezent pe scena evenimentului, a subliniat importanța parteneriatului între administrația locală și mediul de afaceri, menționând că Primăria a primit deja 10 solicitări de la antreprenori, dintre care majoritatea au fost soluționate, iar restul se află în lucru.

Este un exemplu concret de dialog instituțional eficient și o dovadă că inițiativele CONAF generează rezultate tangibile, transformând ideile în parteneriate reale.

Cu farmecul său inconfundabil, moderatorul Virgil IANȚU a reușit să aducă în același timp rigoare, umor și o doză de introspecție care a dat sens conversației despre curajul antreprenorial în România de azi.

Cristina CHIRIAC, președinte CONAF și fondatoarea brandului Flori de ie, a deschis forumul cu un discurs inspirațional despre vocația feminină ca formă de curaj, despre puterea autentică de a construi și despre nevoia unei noi culturi a solidarității în antreprenoriat.

Aura ÖZBAY, Director de Dezvoltare Sultan România, business coach și mentor în leadership și comunicare cu influență, a susținut prezentarea „Trei butoane de activare ale influenței în leadership”, o incursiune captivantă în arta conducerii autentice, bazată pe încredere, empatie și claritate interioară.

Ovidiu TOADER, business coach și antreprenor, a oferit participanților un training aplicat despre relația dintre oameni și tehnologie, evidențiind importanța clarității rolurilor în echipă, asumării și orientării către rezultate reale.

Evenimentul a continuat cu panelul de dezbatere, moderat magistral de Virgil IANȚU, care a reușit, prin stilul său empatic și rafinat, să transforme conversațiile într-un veritabil spectacol al ideilor. Cu un mix perfect de energie, curiozitate și umor, moderatorul a scos la iveală perspective inspiraționale din partea invitaților: Dana SOTA, co-fondator dare2shine.ro și consultant Spa & Wellness; Andreea ENACHE, Digital Marketing Manager Teilor; Felix PĂTRĂȘCANU, cofondator FAN Courier; Andreea RAICU, Fondator și Director Creativ Amalin și Radu SAVOPOL, cofondator 5 to go.

Președinta CONAF, Cristina CHIRIAC a declarat: ”De foarte multe ori spunem despre CONAF că scrie istorie. Astăzi, la opt ani de la înființare, trăim istoria , în timp real, trăim consecințele unui curaj colectiv care a refuzat marginalitatea și a ales construcția.

Când am pornit, terenul era virgin, iar lumea antreprenoriatului feminin părea un continent nedescoperit. Ni se spunea că nu e nevoie de o organizație care să susțină femeile antreprenor. Răspunsul nostru a fost simplu: fără ele, economia e o jumătate de poveste. Am demonstrat că solidaritatea nu e un concept moral, ci un avantaj competitiv, că atunci când femeile creează locuri de muncă, plătesc taxe, inovează și construiesc, întreaga societate devine mai stabilă.

Astăzi, la Forumul De Vocație Antreprenoare, ne uităm înapoi doar ca să măsurăm distanța parcursă — de la o idee la o infrastructură de încredere. Privim înainte știind că ceea ce construim acum va deveni o moștenire instituțională, infrastructura morală și economică a României de mâine.

Mulțumesc echipei CONAF Argeș, care a demonstrat, prin implicare, eleganță și viziune, că leadershipul feminin nu se învață din cărți, ci se trăiește.”

Aura ÖZBAY a subliniat că leadershipul înseamnă o influență conștientă și asumarea propriei misiuni: „Mi-aș dori ca fiecare dintre voi să plece știind care e vocația sa – acel loc din lume unde munca nu mai e o obligație, ci o expresie a sinelui. Pentru că doar atunci când îți descoperi vocația, devii capabil să-i inspiri și pe ceilalți să-și găsească drumul”.

În cadrul sesiunii de training, Ovidiu TOADER a reamintit că liderii autentici se definesc prin capacitatea de a comunica limpede viziunea, de a asculta cu atenție și de a construi relații bazate pe încredere și intenție: „Oamenii vă dau ceea ce le cereți. Dar de foarte multe ori… noi lăsăm totul la voia înțelegerii”.

Dana SOTA a adus pe scenă o poveste de viață autentică, despre curajul de a începe un nou drum: „Antreprenoriatul nu a fost pentru mine un plan, ci o chemare — o nevoie firească de a-mi urma vocea interioară și de a-mi construi propriul drum, pas cu pas, cu încredere și răbdare. Am învățat că libertatea profesională vine abia atunci când îndrăznești să lași în urmă siguranța aparentă și alegi autenticitatea.”

Andreea RAICU a vorbit cu onestitate despre începuturile sale în antreprenoriat: „Am pornit pe acest drum pentru că simțeam că trebuie să fiu liberă, să creez în felul meu, fără să mă las definită de așteptări sau cifre. Când faci lucrurile din pasiune și adevăr, succesul vine firesc, ca o consecință, nu ca un scop.”

Andreea ENACHE a explicat că Teilor s-a născut din nevoia autentică de a construi ceva valoros, durabil și plin de sens: „Pentru noi, creșterea nu e o cursă, ci un proces asumat. Alegem să investim în calitate, în oameni și în viziune pentru că doar așa un brand poate rezista testului timpului.”

Radu SAVOPOL a oferit o lecție de autenticitate și curaj, vorbind despre libertatea ca fundament al parcursului său antreprenorial: ”Nu am urmărit câștigul financiar și nici nu mi-am imaginat că 5 to go va deveni, în timp, un brand emblematic pentru România.”

Felix PĂTRĂȘCANU a vorbit despre începuturile sale în antreprenoriat, un drum pornit din nevoia esențială de a-și construi singur stabilitatea și independența: „Evoluția nu vine din cheltuială, ci din disciplină. Din capacitatea de a-ți folosi resursele cu înțelepciune și de a construi pe termen lung.”

Seria de evenimente „De Vocație Antreprenoare” este prima și cea mai amplă inițiativă de acest tip din România. Este o inițiativă a Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), în parteneriat cu Asociația Națională a Antreprenorilor – ANAA și Patronatul Femeilor Antreprenor – PFA, cu scopul de a determina, prin forța conținutului său premium, o schimbare de mentalitate, o accelerare și o coagulare a unei comunități cu potențial uriaș – antreprenoriatul feminin. Accesul se face în baza înscrierii accesând www.conaf.ro

Evenimentul este susținut de OMV Petrom, Philip Morris România, Caresta, Teilor și Beauty One, companii care cred în puterea femeilor de a genera progres durabil.

Despre CONAF:

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai relevantă confederație din România care militează pentru eficientizarea dialogului cu autoritățile, conlucrarea pentru elaborarea de politici publice care să conducă la creștere economică sustenabilă și sprijină antreprenorii, recunoscându-le meritele. CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care susține și promovează antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. CONAF a luat ființă̆ ca urmare a necesitații de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are în componența sa 31 sucursale, 3 federații, 13 patronate, 38 asociații și peste 8.000 de companii, peste 245.000 de angajați.

CONAF organizează̆ evenimente importante pentru societatea românească̆, centrate pe educație continuă, conștientizare și găsire de soluții pentru probleme și domenii de larg interes public. Dezvoltă și finalizează proiecte naționale cu un impact puternic, atât pentru societate, cât și pentru strategiile de dezvoltare ale autorităților centrale și locale.

Printre proiectele CONAF, amintim „Pactul pentru Tineri”, „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” „DigitalUP” „Pactul pentru Muncă” – în parteneriat cu FPPG, „Pactul pentru Educație Antreprenorială” , ”Romanian Venture Forum” seria de dialoguri deschise, „Turismul Românesc: Între impas și oportunitate”, ce au generat pe lângă̆ ecourile în spațiul public, decizii legislative schimbări pozitive de mentalități. Sute de speakeri și mii de antreprenori au dezbătut în cele mai importante orașe românești, cele mai stringente probleme, în scopul găsirii soluțiilor optime și celor mai bune strategii de viitor.

CONSILIUL DIRECTOR CONAF: Cristina Chiriac, Dana Nuță, Nicoleta Munteanu, Marius Ghenea, Anca Damour, Tatian Diaconu, Hildegard Brandl, Daniela Marişcu, Gabriel Biriş, Dan Oros, Görkem Oran, Theodora Popa