Evoluția PIB ajustat sezonier
Pe seria ajustată sezonier, PIB-ul din trimestrul III 2025 a fost evaluat la 486,793 miliarde lei. Comparativ cu trimestrul anterior, economia a înregistrat o contracție ușoară, de 0,2% în termeni reali, însă a fost mai mare cu 1,5% față de trimestrul III 2024.
Pentru intervalul 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, PIB-ul ajustat sezonier a atins 1.416 miliarde lei, în urcare cu 1,5% față de aceeași perioadă din 2024.
Evoluția seriei brute
Pe seria brută, datele confirmă un PIB de 518,092 miliarde lei în trimestrul III 2025, cu un plus de 1,7% față de trimestrul III 2024. Pe ansamblul primelor trei trimestre, valoarea estimată este de 1.339 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere economică de 0,9% față de perioada similară a anului precedent.
Ajustări față de varianta provizorie anterioară
Față de primul set de date provizorii, varianta (2) indică o revizuire pozitivă a PIB-ului cu 0,1 puncte procentuale, de la 101,6% la 101,7%, în timp ce dinamica valorii adăugate brute (VAB) s-a îmbunătățit de la 101,7% la 101,8%.
La nivel sectorial, INS semnalează modificări relevante între cele două estimări:
- Agricultura, silvicultura și pescuitul: contribuția a crescut de la +0,5% la +0,6%, volumul rămânând la 109,2%;
- Industria: contribuție constantă (+0,2%), cu volum ajustat de la 101,1% la 101,2%;
- Construcțiile: contribuție nemodificată (+0,8%), volum crescut de la 112,1% la 112,2%;
- Comerț, transport, depozitare, hoteluri și restaurante: contribuție majorată de la +0,1% la +0,2%, volum de la 100,4% la 100,9%;
- IT&C: contribuție stabilă (+0,4%), volum constant la 106,1%;
- Servicii profesionale și suport: contribuție neschimbată (-0,5%), volum la 95,3%;
- Administrație publică, educație, sănătate: contribuție neschimbată (-0,1%), volum la 99,6%;
- Cultură, recreere și alte servicii: contribuție constantă (+0,1%), volum crescut de la 102,3% la 102,5%.
INS notează că intermedierile financiare, asigurările și tranzacțiile imobiliare nu au avut contribuție pozitivă la modificarea PIB.
În schimb, impozitele nete pe produs au consemnat o ajustare negativă față de varianta precedentă, scăzând de la 101,1% la 100,7%.
Analiza utilizărilor PIB
La capitolul utilizări, instituția semnalează modificări notabile între cele două runde de estimări:
- Consumul final al gospodăriilor: contribuția a urcat de la +0,1% la +0,5%, pe fondul unui volum mai mare (100,8% față de 100,2%);
- Consumul final individual al administrațiilor publice: contribuție majorată de la +0,2% la +0,4%, volumul crescând puternic (106,1% față de 102,7%);
- Consumul final colectiv al administrațiilor publice: contribuția a scăzut de la +0,3% la -0,4%, după o diminuare de volum de 7,1 puncte procentuale;
- Formarea brută de capital fix: contribuția coborâtă de la +2,7% la +1,6%, volumul reducându-se de la 108,3% la 105,0%.
INS precizează că seriile ajustate sezonier pentru perioadele anterioare nu au fost modificate semnificativ după actualizarea estimărilor pentru trimestrul III 2025. Recalcularea trimestrială a seriilor ajustate se face conform metodologiei europene.
