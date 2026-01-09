Pe seria ajustată sezonier, PIB-ul din trimestrul III 2025 a fost evaluat la 486,793 miliarde lei. Comparativ cu trimestrul anterior, economia a înregistrat o contracție ușoară, de 0,2% în termeni reali, însă a fost mai mare cu 1,5% față de trimestrul III 2024.

Pentru intervalul 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, PIB-ul ajustat sezonier a atins 1.416 miliarde lei, în urcare cu 1,5% față de aceeași perioadă din 2024.

Pe seria brută, datele confirmă un PIB de 518,092 miliarde lei în trimestrul III 2025, cu un plus de 1,7% față de trimestrul III 2024. Pe ansamblul primelor trei trimestre, valoarea estimată este de 1.339 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere economică de 0,9% față de perioada similară a anului precedent.

Față de primul set de date provizorii, varianta (2) indică o revizuire pozitivă a PIB-ului cu 0,1 puncte procentuale, de la 101,6% la 101,7%, în timp ce dinamica valorii adăugate brute (VAB) s-a îmbunătățit de la 101,7% la 101,8%.

La nivel sectorial, INS semnalează modificări relevante între cele două estimări:

Agricultura, silvicultura și pescuitul : contribuția a crescut de la +0,5% la +0,6%, volumul rămânând la 109,2% ;

: contribuția a crescut de la +0,5% la +0,6%, volumul rămânând la ; Industria : contribuție constantă (+0,2%), cu volum ajustat de la 101,1% la 101,2% ;

: contribuție constantă (+0,2%), cu volum ajustat de la la ; Construcțiile : contribuție nemodificată (+0,8%), volum crescut de la 112,1% la 112,2% ;

: contribuție nemodificată (+0,8%), volum crescut de la la ; Comerț, transport, depozitare, hoteluri și restaurante : contribuție majorată de la +0,1% la +0,2%, volum de la 100,4% la 100,9% ;

: contribuție majorată de la +0,1% la +0,2%, volum de la la ; IT&C : contribuție stabilă (+0,4%), volum constant la 106,1% ;

: contribuție stabilă (+0,4%), volum constant la ; Servicii profesionale și suport : contribuție neschimbată (-0,5%), volum la 95,3% ;

: contribuție neschimbată (-0,5%), volum la ; Administrație publică, educație, sănătate : contribuție neschimbată (-0,1%), volum la 99,6% ;

: contribuție neschimbată (-0,1%), volum la ; Cultură, recreere și alte servicii: contribuție constantă (+0,1%), volum crescut de la 102,3% la 102,5%.

INS notează că intermedierile financiare, asigurările și tranzacțiile imobiliare nu au avut contribuție pozitivă la modificarea PIB.

În schimb, impozitele nete pe produs au consemnat o ajustare negativă față de varianta precedentă, scăzând de la 101,1% la 100,7%.

Analiza utilizărilor PIB

La capitolul utilizări, instituția semnalează modificări notabile între cele două runde de estimări:

Consumul final al gospodăriilor : contribuția a urcat de la +0,1% la +0,5%, pe fondul unui volum mai mare ( 100,8% față de 100,2% );

: contribuția a urcat de la +0,1% la +0,5%, pe fondul unui volum mai mare ( față de ); Consumul final individual al administrațiilor publice : contribuție majorată de la +0,2% la +0,4%, volumul crescând puternic ( 106,1% față de 102,7% );

: contribuție majorată de la +0,2% la +0,4%, volumul crescând puternic ( față de ); Consumul final colectiv al administrațiilor publice : contribuția a scăzut de la +0,3% la -0,4%, după o diminuare de volum de 7,1 puncte procentuale ;

: contribuția a scăzut de la +0,3% la -0,4%, după o diminuare de volum de ; Formarea brută de capital fix: contribuția coborâtă de la +2,7% la +1,6%, volumul reducându-se de la 108,3% la 105,0%.

INS precizează că seriile ajustate sezonier pentru perioadele anterioare nu au fost modificate semnificativ după actualizarea estimărilor pentru trimestrul III 2025. Recalcularea trimestrială a seriilor ajustate se face conform metodologiei europene.