Pentru noii beneficiari nerezidenți, dacă între data depunerii cererii de pensionare și data primei plăți a pensiei au trecut mai mult de șase luni, casa teritorială de pensii competentă va transmite un exemplar al certificatului de viață împreună cu decizia de acordare a drepturilor de pensie și cu o adresă de informare.

Prima plată a pensiei va fi efectuată doar după primirea certificatului completat, semnat și ștampilat, care confirmă faptul că beneficiarul este în viață, potrivit informațiilor transmise de Casa Județeană de Pensii Alba pe Facebook.

Neprezentarea certificatului în termenul indicat va duce la suspendarea plății drepturilor de pensie începând cu luna următoare expirării termenelor semestriale. Utilizarea certificatului de viață ca instrument de verificare administrativă este necesară pentru a preveni plăți necuvenite sau către beneficiari nerezidenți a căror situație s-a modificat.

Beneficiarii pot folosi, alternativ, modelul de certificat de viață prevăzut la Ordinul nr. 865/2023, conform prevederilor Ordinului nr. 874/2024. Modelele de „Certificat de viață” și „Declarație de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite” sunt disponibile pe site-ul Casei Județene de Pensii Alba, la adresa pensiialba.ro.

Certificatele completate de beneficiari și validate de o instituție autorizată din țara respectivă pot fi transmise prin email la secretariat.alba@cnpp.ro sau prin poștă. Respectarea acestor proceduri este esențială pentru continuarea plăților de pensie fără întreruperi.

