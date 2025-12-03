Suma de 9,044 miliarde de lei plătită în 2024 include pensiile de serviciu pentru foști angajați MAI, dar și pentru personalul altor structuri din sistemul național de ordine publică și siguranță națională, precum ANP sau STS, precum și pentru urmașii acestora.

Aceasta cuprinde actualizările, recalculările și indexările efectuate pe parcursul anului. Numărul foștilor angajați ai MAI care beneficiau de pensie de serviciu în 2024 era de 88.246, restul până la 97.890 fiind foști angajați ai altor instituții și urmașii lor.

Media pensiilor de serviciu plătite de Casa de Pensii Sectorială a MAI este de aproximativ 5.800 de lei net, mult sub valoarea vehiculată în spațiul public de 25.000 de lei. Valoarea pensiei medii brute a fost de peste 7.800 de lei lunar în 2024, în creștere cu 18% față de 2023 și cel puțin dublu comparativ cu 2016. Numărul mediu lunar al beneficiarilor în 2024 se situa aproape de 97.000, cu 7% peste nivelul anului precedent.

Peste 102.000 de pensionari MAI erau în plată în toamna lui 2025, pragul de 100.000 fiind depășit încă din aprilie 2025. Printre beneficiari se numără polițiști, jandarmi și pompieri care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 223/2015, cu modificările ulterioare.

„Având in vedere informațiile vehiculate în spațiul public,privind „sumele cheltuite din bugetul de stat pentru pensionarii MAI în anul 2024”, pentru corecta informare a publicului, facem următoarele precizări: Cuantumul total brut plătit în anul 2024, respectiv 9.044.474.503 lei, reprezintă suma echivalentă pentru pensiile de serviciu plătite de Casa de Pensii Sectorială a MAI, inclusiv pentru persoane care au activat în alte structuri (ANP, STS etc.) și pentru urmașii acestora, suma cuprinzând inclusiv actualizările, recalculările și indexările de care aceste persoane au beneficiat pe parcursul anului 2024. Astfel, această sumă NU acoperă doar pensiile de serviciu plătite foștilor angajați ai MAI. Precizăm că numărul foștilor angajați ai MAI care beneficiau de pensie de serviciu în anul 2024 era de 88.246, restul ,până la 97.890, fiind completat de foști angajați ai altor instituții din sistemul națională de ordine publică și siguranță națională și de urmașii acestora. Totodată, precizăm că media pensiilor de serviciu plătite de Casa de Pensii Sectorială a MAI nu este de 25.000 de lei, ci de aproximativ 5.800 de lei, net”, a informat MAI.

Personalul în activitate din structurile MAI este exceptat de la plata contribuției de asigurări sociale (CAS), achitând în schimb o cotă individuală de 25% direct la bugetul de stat, conform Codului fiscal și Legii 223/2015.

Regulile de pensionare pentru angajații MAI prevăd o vârstă considerabil mai mică decât în sistemul public civil, între 45 și 50 de ani, în funcție de grad, funcție și vechime în serviciu. Stagiul minim este de 25 de ani, iar legea permite și pensionarea anticipată în condiții speciale, inclusiv reducerea vârstei standard pentru cei cu perioade îndelungate de muncă în structurile operative.