Avocatul Gelu Pușcaș atrage atenția, într-o postare publicată pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”, că penalitățile pentru întârzierile la plata întreținerii pot fi aplicate doar în condițiile expres prevăzute de lege.

Avocatul specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii legate de administrarea proprietăților a explicat că majorările reprezintă accesorii calculate strict raportat la suma restantă și la numărul de zile de întârziere, nicidecum sancțiuni stabilite arbitrar de conducerea asociației.

Gelu Pușcaș a subliniat că Legea nr. 196/2018 stabilește în mod clar faptul că penalitățile pot fi aplicate doar dacă există o hotărâre a Adunării Generale a proprietarilor care să prevadă procentul și condițiile concrete.

Avocatul a menționat că nici comitetul executiv, nici președintele și nici administratorul nu au dreptul de a decide singuri aplicarea unor astfel de majorări.

El a reamintit că legea permite un nivel maxim de 0,2% pe zi de întârziere și că totalul penalităților nu poate depăși suma restantă la care se aplică.

În cazul în care un proprietar constată apariția unei penalități pe lista de plată, Pușcaș recomandă verificarea existenței unei hotărâri valabile a Adunării Generale.

Avocatul încurajează proprietarii să distribuie informația, considerând că poate fi utilă comunităților din blocurile în care locuiesc.