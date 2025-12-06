Viața la bloc în România. Asociațiile de proprietari nu pot aplica penalități după bunul plac, avertizează avocatul Gelu Pușcaș
Avocatul Gelu Pușcaș atrage atenția, într-o postare publicată pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”, că penalitățile pentru întârzierile la plata întreținerii pot fi aplicate doar în condițiile expres prevăzute de lege.
Avocatul specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii legate de administrarea proprietăților a explicat că majorările reprezintă accesorii calculate strict raportat la suma restantă și la numărul de zile de întârziere, nicidecum sancțiuni stabilite arbitrar de conducerea asociației.
Gelu Pușcaș a subliniat că Legea nr. 196/2018 stabilește în mod clar faptul că penalitățile pot fi aplicate doar dacă există o hotărâre a Adunării Generale a proprietarilor care să prevadă procentul și condițiile concrete.
Avocatul a menționat că nici comitetul executiv, nici președintele și nici administratorul nu au dreptul de a decide singuri aplicarea unor astfel de majorări.
El a reamintit că legea permite un nivel maxim de 0,2% pe zi de întârziere și că totalul penalităților nu poate depăși suma restantă la care se aplică.
În cazul în care un proprietar constată apariția unei penalități pe lista de plată, Pușcaș recomandă verificarea existenței unei hotărâri valabile a Adunării Generale.
Avocatul încurajează proprietarii să distribuie informația, considerând că poate fi utilă comunităților din blocurile în care locuiesc.
Postarea integrală care face lumină în cazul penalităților aplicate de asociația de proprietari
„Ș𝐓𝐈𝐀𝐈 𝐂Ă 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀Ț𝐈𝐀 𝐍𝐔 𝐏𝐎𝐀𝐓𝐄 𝐀𝐏𝐋𝐈𝐂𝐀 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋𝐈𝐓ĂȚ𝐈 𝐃𝐔𝐏Ă 𝐁𝐔𝐍𝐔𝐋 𝐏𝐋𝐀𝐂?
Atunci când un proprietar nu își achită la timp și integral cota de întreținere, legea prevede posibilitatea aplicării unei 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭ăț𝐢 𝐝𝐞 î𝐧𝐭â𝐫𝐳𝐢𝐞𝐫𝐞. Această penalitate are rolul unui 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨𝐫𝐢𝐮, fiind calculată strict în funcție de suma restantă și raportată lunar la partea neplătită din întreținere.
📌 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐞 ș𝐭𝐢𝐮𝐭:
Regulile privind penalitățile sunt stabilite clar în Legea nr. 196/2018.
Conform acesteia, 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭ăț𝐢 𝐝𝐨𝐚𝐫 𝐝𝐚𝐜ă 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭ă 𝐨 𝐡𝐨𝐭ă𝐫â𝐫𝐞 𝐚 𝐀𝐝𝐮𝐧ă𝐫𝐢𝐢 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞 î𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐞𝐧𝐬.
Asta înseamnă că:
- ❌ Nu comitetul executiv,
- ❌ Nu președintele,
- ❌ Nu administratorul
pot decide singuri aplicarea penalităților.
✔️ 𝐃𝐨𝐚𝐫 𝐀𝐝𝐮𝐧𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥ă 𝐩𝐨𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭ăț𝐢𝐥𝐨𝐫 și condițiile de aplicare.
De aceea, dacă te regăsești cu o penalitate pe lista de plată, este esențial să verifici că există o hotărâre a Adunării Generale care prevede exact procentul aplicat. Legea permite 𝐦𝐚𝐱𝐢𝐦𝐮𝐦 𝟎,𝟐% 𝐩𝐞 𝐳𝐢 𝐝𝐞 î𝐧𝐭â𝐫𝐳𝐢𝐞𝐫𝐞, 𝐢𝐚𝐫 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭ăț𝐢𝐥𝐞 𝐧𝐮 𝐩𝐨𝐭 𝐝𝐞𝐩ăș𝐢 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧ț𝐞𝐢 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐞 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜ă.
📣 Dacă informația ți se pare utilă, distribuie mai departe! Poate fi exact ceea ce au nevoie să afle și alți proprietari din comunitatea ta”, a scris avocatul Gelu Pușcaș pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”.
