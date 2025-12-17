Reuniți în sesiune plenară, eurodeputații au votat miercuri, 17 decembrie, în favoarea creării unui așa-numit „spațiu Schengen militar”. Rezoluția a fost adoptată cu 493 de voturi pentru, 127 împotrivă și 38 de abțineri.

Documentul a fost elaborat pe baza rapoartelor semnate de eurodeputații Petras Austrevicius, din grupul Renew, și Roberts Zile, din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni.

Potrivit Parlamentului European, războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a evidențiat nevoia urgentă de a facilita deplasarea transfrontalieră rapidă a trupelor și echipamentelor militare în interiorul Uniunii Europene.

Eurodeputații subliniază că mobilitatea militară este un element esențial pentru apărarea comună europeană și pentru securitatea flancului estic al UE, în special pentru statele baltice și Polonia.

Parlamentul European salută propunerea Comisiei Europene de a majora bugetul destinat mobilității militare în următorul cadru financiar multianual 2028–2034. Alocarea propusă depășește 17 miliarde de euro.

Eurodeputații cer statelor membre să nu repete situația din perioada 2021–2027, când fondurile alocate inițial au fost reduse cu aproximativ 75% în procesul de negociere bugetară.

Pentru adaptarea infrastructurii la nevoile militare, în special a podurilor și tunelurilor, ar fi necesare investiții de cel puțin 100 de miliarde de euro, potrivit estimărilor menționate în rezoluție.

Parlamentul European solicită Comisiei Europene să simplifice procedurile de accesare a finanțărilor pentru proiectele cu dublă utilizare, civilă și militară, și să accelereze implementarea acestora.

Deși au fost înregistrate unele progrese, eurodeputații atrag atenția că persistă bariere administrative, financiare și de infrastructură. În unele cazuri, deplasarea echipamentului militar în interiorul UE poate dura peste o lună.

Rezoluția cere investiții sporite în infrastructura de transport de-a lungul celor patru coridoare ale mobilității militare din Uniune și introducerea unor soluții digitale, inclusiv ghișee unice pentru autorizațiile transfrontaliere.

Documentul adoptat subliniază că mobilitatea militară este o prioritate majoră pentru cooperarea dintre Uniunea Europeană și NATO. Aceasta este considerată esențială pentru deplasarea rapidă a forțelor armate în timp de pace, criză sau război.

Eurodeputații solicită organizarea de exerciții comune periodice și teste de stres pentru a identifica și elimina obstacolele existente. Totodată, se cere ca trupele de reacție rapidă să poată traversa frontierele interne ale UE în 72 de ore pe timp de pace și în 24 de ore în situații de criză.

Petras Austrevicius a declarat că depășirea obstacolelor administrative și dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizare reprezintă o necesitate pentru capacitatea Europei de a descuraja agresiunile.

„Pentru a menţine puterea şi capacitatea Europei de a descuraja agresorii, este esenţial să ne demonstrăm disponibilitatea de a acţiona. Aceasta include a avea capacitate de a desfăşura rapid trupe şi echipament în interiorul UE. Depăşirea obstacolelor administrative şi dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizare nu sunt un lux, ci o necesitate”, a declarat co-raportorul Petras Austrevicius.

La rândul său, Roberts Zile a afirmat că există numeroase impedimente care pot fi eliminate rapid, fără costuri majore, și că mobilitatea militară a devenit și mai urgentă în contextul războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei.