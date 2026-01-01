Miza principală a clarificărilor a fost dacă perioadele de absență – precum concediile medicale, concediile de maternitate sau sărbătorile legale – mai sunt luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare și, implicit, a pensiei.

Florin Manole a subliniat că ordinul nu aduce tăieri de drepturi, ci explică tehnic modul de calcul deja prevăzut de lege.

„Cred că prima propoziție extrem de importantă este aceea că în ordinul acesta concediul medical nu întrerupe stagiul de cotizare și că este integrat proporțional în calculul perioadei și în calculul pensiei.

Ordinul pe care l-am citit și eu și care cred că ne pare tuturor celor care nu suntem specialiști în pensii, extrem de tehnic și extrem de stufos, se referă, de fapt, la faptul că zilele calendaristice rezultate din concediile medicale, de exemplu, se adună la stagiile lunare.”

Reprezentanții Casei de Pensii au arătat că documentul este necesar pentru aplicarea unitară a legii pensiilor și că, în esență, nu modifică radical modul de calcul folosit anterior, ci îl face mai clar și mai ușor de aplicat.

Andreea Crețulescu a adus în discuție situațiile mai sensibile, cum sunt cele ale persoanelor care au lipsit perioade îndelungate de la muncă din cauza unor boli grave. Ea a atras atenția că, deși explicațiile oficiale sunt generale, partea tehnică poate părea neclară pentru astfel de cazuri.

Răspunsul lui Florin Manole a fost ferm:

„Întâmplător, exemplu teoretic pe care l-ați dat dumneavoastră, eu l-am experimentat în cazul unei persoane apropiate în practică, Sigur, nu pe noul ordin, pe vechiul ordin. Eu așa cum l-am citit și l-am înțeles, mi s-a părut că este clar în sensul că nu pierzi vechimea din concediu și că se calculează zilele calendaristic la fel ca în cazul în cazul perioadei de lucru efectiv”.

Un element-cheie al noului ordin este procedura unificată prin care zilele lucrătoare sunt convertite în zile calendaristice. Totodată, sunt plafonate perioadele care se suprapun, pentru a evita dublarea artificială a vechimii.

Scopul este ca toți contribuabilii să fie tratați identic, indiferent dacă lucrează cu normă întreagă, part-time sau în alte forme contractuale, atât timp cât contribuțiile au fost plătite. Un sistem unic reduce riscul de erori și interpretări diferite între cazuri similare.

Concret, calculul se face astfel:

numărul de zile lucrate efectiv se înmulțește cu totalul zilelor calendaristice ale lunii, iar rezultatul se împarte la numărul de zile lucrătoare din acea lună.

Exemplu: într-o lună cu 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, dacă ai lucrat 20 de zile, vei acumula aproximativ 27,27 zile calendaristice de vechime.

Ce se schimbă față de vechiul sistem

Anterior, o lună lucrată part-time putea fi considerată integral ca vechime, ceea ce genera diferențe și confuzii în punctajul de pensie. Noul mecanism reflectă strict munca prestată: jumătate de normă înseamnă jumătate din zilele calendaristice ale lunii. La fel, perioadele de absență – concedii fără plată sau suspendări – sunt calculate proporțional.

Autoritățile susțin că noul algoritm introduce mai multă echitate și proporționalitate și oferă o imagine mai corectă a contribuției reale a fiecărui angajat la sistemul public de pensii.