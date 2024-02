Olena Zelenska a postat această declarație pe Facebook și a distribuit o fotografie din TOP 100 al revistei Time de anul trecut.

Imaginea prezintă tineri pacienți ai spitalului Okhmatdit, așteptând în adăpostul antiaerian al spitalului, temându-se de un nou atac rusesc.

Potrivit primei doamne a Ucrainei, 528 de copii au fost uciși de mâinile, gloanțele, rachetele și dronele rusești. Cel puțin 1.230 de copii au fost răniți, iar în peste 330 de cazuri, au necesitat proteze, notează Ukrinform.

Potrivit Olenei Zelenska, peste 19.000 de copii au fost răpiți și duși în Rusia din teritoriile temporar ocupate.

Prima doamnă a Ucrainei a subliniat că „războiul declanşat de Rusia vizează în mod deliberat copiii. Dar ei ne au pe noi – adulţii. Noi luptăm pentru ei şi nu îi vom abandona la război. În fiecare zi, mii de adulţi din Ucraina şi din întreaga lume tratează, eliberează din captivitate, găzduiesc familiile celor care şi-au pierdut familiile, construiesc adăposturi pentru şcoli (în special, fundaţia mea este angajată în acest sens)”.

Ea a remarcat că nu se pot recupera cei doi ani de copilărie răpiți. Însă putem să ne asigurăm că data de 24 februarie 2022 rămâne doar „un episod”. Dramatic, dar doar un fragment.

Olena Zelenska și-a exprimat dorința ca toți să avem o viață mare, fericită și lungă.

Amintim că sâmbătă seară, pe 24 februarie, Ucraina a revendicat un atac cu drone îndreptat împotriva unei importante oțelării rusești. Pe platformele de socializare, au început să apară imagini cu un incendiu la fața locului.

Conform autorităților ruse, a izbucnit un incendiu la o instalație siderurgică la Novolipețk (NLMK) în regiunea Lipețk, situată în partea de vest a Rusiei.

Imaginile postate pe rețelele de socializare au surprins un incendiu semnificativ la fața locului, conform informațiilor AFP.

