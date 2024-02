Autoritățile ruse au raportat un incendiu la o instalație siderurgică la Novolipețk (NLMK) în regiunea Lipețk, situată în partea de vest a Rusiei.

Fotografii postate pe rețelele de socializare au capturat un incendiu semnificativ la fața locului, notează AFP.

This is how a massive metalwork plant burned after the explosion in the Russian city of #Lipetsk.

It’s thought to be the biggest such plant in Russia. It hardly needs saying that it helps produce a lot of weapons, rockets and mure towards Putin’s war effort.#SlavaUkraini pic.twitter.com/j3KgkoX2XL

— Tim White (@TWMCLtd) February 24, 2024