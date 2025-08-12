Ministerul Transporturilor din Rusia lucrează la implementarea unei noi legislații care să permită crearea unei baze centrale pentru monitorizarea tuturor dronelor aflate în spațiul aerian al țării.

Potrivit informațiilor publicate recent de presa rusă, acest demers urmărește să stabilească un sistem de identificare și localizare precisă a aparatelor cu greutatea între 150 grame și 30 kilograme, în scopul reglementării stricte a utilizării acestora.

Conform surselor apropiate proiectului, noile reglementări ar urma să intre în vigoare de la începutul lunii martie 2026, impunând ca fiecare operator de dronă să se înregistreze într-o bază de date unică și să achite o taxă lunară de aproximativ 560 de ruble (echivalentul a circa 7 dolari). Această taxă va acoperi costurile serviciului de comunicare între platforma centrală și dronă, asigurând transmiterea continuă a poziției acesteia, cu actualizări la fiecare secundă.

În mod excepțional, entitățile guvernamentale, serviciile de urgență și organizațiile care au responsabilități legate de securitatea națională vor fi scutite de această plată. Tehnologia folosită pentru urmărirea dronelor se bazează pe sistemul rusesc de navigație prin satelit GLONASS, considerat echivalentul GPS-ului american, asigurând o acuratețe ridicată în monitorizarea traficului aerian non-militar.

Inițiativa legislativă a fost accelerată în urma solicitării președintelui Vladimir Putin, care în ianuarie a cerut dezvoltarea rapidă a unui cadru legal pentru supravegherea și controlul dronelor pe teritoriul național. Noul ministru al Transporturilor, Andrei Nikitin, a subliniat recent importanța atribuirii unui număr de identificare fiecărei drone pentru a determina identitatea operatorului, ruta și condițiile de zbor ale aparatului.

Această măsură vine pe fondul intensificării utilizării dronelor în conflictul cu Ucraina, unde vehiculele aeriene fără pilot sunt folosite tot mai frecvent pentru atacuri și recunoaștere pe teritoriul rus. În ultimele zile, mai multe regiuni rusești, precum Tula și Nijnîi Novgorod, au fost ținta unor raiduri cu drone, soldate cu victime civile. Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat doborârea a peste 150 de drone în intervalul recent, evidențiind necesitatea unui control mai strict și a unei supravegheri eficiente a acestor aparate.