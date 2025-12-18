Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, întâlnirea a prilejuit o evaluare a progreselor realizate în ultimii ani în relația româno–sud-coreeană. Șefa diplomației române a evidențiat rolul activ al ambasadorului în intensificarea dialogului politic la nivel înalt și în dezvoltarea cooperării sectoriale, apreciind dinamica pozitivă imprimată pe durata mandatului acestuia.

În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au trecut în revistă ariile de interes strategic în care colaborarea a înregistrat rezultate vizibile, de la proiecte din industria de apărare și energia nucleară civilă, până la inițiative majore de infrastructură.

Un alt punct important al agendei a vizat cooperarea interumană. Partea română și cea sud-coreeană au remarcat creșterea schimburilor culturale și a inițiativelor de diplomație publică, care au contribuit la apropierea dintre societățile celor două state și la consolidarea relației bilaterale dincolo de componenta strict politică sau economică.

Ambasadorul Republicii Coreea a mulțumit autorităților române pentru colaborarea constantă și deschiderea manifestată pe parcursul mandatului său, reiterând disponibilitatea Seulului de a continua și aprofunda Parteneriatul Strategic cu România.

Momentul a fost marcat și de acordarea Ordinului Național „Serviciul Credincios” în grad de Mare Cruce ambasadorului Rim Kap-soo, ca recunoaștere a contribuției sale la întărirea Parteneriatului Strategic dintre România și Republica Coreea. Ceremonia a avut loc în cadrul vizitei de rămas-bun, subliniind caracterul simbolic al încheierii mandatului diplomatului sud-coreean la București.