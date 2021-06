Oana Roman vrea să plece din România? Sunt convinsă că viitorul nu sună bine

Oana Roman a spus pe pagina sa de Instagram că „nimic altceva” nu o ține în România și rămâne în țară doar pentru mama sa.

„M-a întrebat azi cineva într-un interviu dacă aș renunța la viață publică dacă aș primi 1 milion de euro. Aș renunța la viața în România mâine, dacă aș putea pleca undeva unde nu mă știe nimeni, fără un milion de euro. Voi face asta!

Dar cât e mama, mai stau. Nimic altceva nu mă ține aici. Nimic. O țară plină de ură, venin și ignoranță nu are cum să ajungă departe. Sunt convinsă că viitorul nu sună bine pentru România”, a spus Oana Roman pe rețelele de socializare.

Amintim că mama Oanei Roman, Mioara Roman, este internată în momentul de față într-un centru de recuperare deoarece se confruntă cu probleme de sănătate. În acest context, Oana Roman a vorbit în urmă cu câteva luni, la Kanal D, despre situația respectivă, punctând că boala de care suferă mama sa este degenerativă și nu poate fi controlată.

„Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit!