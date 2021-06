Raluca Parschiv, make-up artistul vedetelor, a fost șantajată. Acesteia i s-a furat contul de Instagram. Cum în meseria ei promovarea realizată pe rețelele de socializare este esențială, Raluca Paraschiv și-a dat seama imediat cât de afectată îi poate fi imaginea. In concluzie, ea a fost la un pas de a apela la poliție. Din fericire, a reușit să-și recupereze contul după o noapte de negocieri.

Greșeala făcută de Raluca Paraschiv care i-a fost fatală

Raluca Paraschiv a rămas fără contul de Instagram timp de o zi, după ce a picat în plasa unor hackeri. Make-up artistul a povestit cum a ajuns să fie șantajată, la Antena Stars, și a explicat care a fost greșeala ei. Bruneta a recunoscut că nu avea autentificarea în doi pași, cea care oferă mai multă protecție în cazul în care cineva înceaarcă să-ți spargă contul. Astfel, cu un simplu mesaj pe telefonul mobil și doi pași greșiți a rămas fără contul de Instagram.

În urmă cu ceva vreme, Raluca Paraschiv a deschis o nouă școală de machiaj. Alături de echipa sa ea se declara pregătită să furnizeze cursuri complete, care vor da absolvenților posibilitatea de a desfășura cariera mult dorită în acest domeniu. În plus, Academia asigură tot necesarul material al cursului și le oferă cursanților reduceri de 50% la achiziționarea produselor pentru trusa personală. Cursurile sunt acreditate de către Ministerul Muncii. Academia are programe de perfecționare pentru avansați. Cursul complet se desfășoară în 4 săptămâni. Pentru cei cărora timpul nu le permite să opteze pentru cursul complet de make-up, există cursul de bază pentru începători. Este un curs intensiv, care își propune ca în două săptămâni să ofere informațiile necesare pentru un make up artist. Raluca Paraschiv a dezvăluit, la un moment dat, ca si-a descoperit pasiune pentru machiaj la varsta de 18 ani, cand lucra in Politia Romana, ca politist la Brigada Rutiera.

Sursă foto: Dreamstime