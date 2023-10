Emoții mari pentru Oana Roman. Ea a anunțat că mama sa va suferi o nouă intervenție chirugicală laparoscopică, luni. Oana a spus că se teme pentru viaţa acesteia. Mioara Roman va fi operată de urgenţă. Oana este cu inima cât un purice, dar speră ca mama sa să treacă cu bine peste anestezie.

În ultima vreme, Oana Roman nu a mai fost la fel de activă pe rețelele de socializare. Ea a revenit acum spunând că prioritatea sa cea mai mare este sănătatea Mioarei Roman. Mama sa este într-o stare de sănătate dificilă

Vedeta a dat detalii tot timpul despre starea mamei sale, ultima oară acum o săptămână. Ea a scris atunci că Mioara Roman are nevoie de rugăciunile tuturor celor care citesc rândurile sale scrise pe rețelele de socializare.

„Dragii mei, mă duc să o iau pe Iza de la prietenii noștri unde a stat în vizită peste weekend. Am fost azi la mama și vă spun doar că are nevoie de rugăciuni, multe, are nevoie de rugăciuni de vindecare.

Până la urmă lucrurile se întâmplă așa cum vrea Dumnezeu, dar în momentul ăsta e nevoie de rugăciune pentru ea, ca să știți. Știu că voi faceți mereu asta pentru mine, știu că de câte ori vorbesc cu voi vă rugați pentru mine și cum eu sunt atât de singură în această luptă de a o ține în viață cât mai bine, știu că vă am și pe voi alături și vă mulțumesc”.