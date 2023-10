Așadar, Oana Roman este dezamăgită de faptul că persoanele din familie nu îi sunt alături și nu o întreabă dacă este bine. Aceasta a făcut referire la tatăl și sora ei, Petre și Catinca Roman, care nu sunt lângă ea.

Totuși, este recunoscătoare că unii oameni la care nu se așteptau au avut grijă să vadă dacă este bine.

Amintim că vedeta o vizitează zilnic pe mama ei la spital și încearcă să-i fie alături, atât cât i se permite în cadrul unității medicale.

Astfel, a explicat că situația nu este una bună, dar știe că va trebui să meargă înainte.

„Situația nu este încurajatoare, nu vă ascund lucrul ăsta. Am pus pe hold proiectele, mă concentrez să fiu lângă ea cât am voie, pentru că nu am voie să stau foarte mult la spital. Asta este viața, cu bune și rele, trebuie să trecem prin toate și să mergem mai departe”, a mai spus vedeta.