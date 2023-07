Catinca Roman, despre starea de sănătate a mamei sale

Catinca Roman a vorbit despre un subiect sensibil pentru ea, starea de sănătate a mamei sale. Subiectul abordat de aceasta a șocat pe toată lumea, pentru că e în scandal cu sora ei, Oana Roman, care o acuză că nu și-a mai vizitat mama de foarte mult timp.

Catinca Roman a mărturisit că ține legătura cu reprezentanții azilului în care se află mama sa.

„Din păcate, mama nu poate să vorbească la telefon, dar ma interesez. Mama este internată într-un sanatoriu, iar personalul este foarte bine format pentru astfel de situații și mă țin la curent sau ma interesez eu.

Din păcate, are boala pe care o are, deocamdată staționar, noi suntem optimiste, sperăm să fie cât mai bine.

În astfel de momente, astfel de patologii, cel mai important lucru este calitatea vieții, pe care mama o are în acest moment, iar noi sperăm că o să fie cât mai bine”, a spus Catinca Roman.

Catinca Roman, o lună în Tenerife

Deși, nu a mai fost în vizită la mama ei de mai mult timp, Catinca Roman este la curent cu tot ceea ce se întâmplă cu aceasta, inclusiv atunci când se află în vacanță. Recent, a fost plecată în Tenerife, unde nu a stat câteva zile, ci o lună.

Vedeta și-a dorit să profite de sezonul estival, așa că nu a stat pe gânduri și vreme de o lună a stat în Tenerife. Nu, nu singură, ci în compania unei persoane misterioase, despre care a a avut doar cuvinte de laudă.

„Am fost plecată o lună în Tenerife, pentru că aveam nevoie să mă rup un pic de cotidianul de aici și probabil voi mai pleca puțin în Bulgaria, un weekend prelungit. În toamnă, am programat o vacanță în Mykonos și abia aștept să ajung, pentru că nu am fost niciodată.

În Tenerife a fost foarte frumos, un loc deosebit. Nu m-am plictisit deloc. Flora, fauna, relieful se schimbă și e un loc de unde mi-a fost foarte greu să plec. Compania a fost foarte plăcută”, a mai declarat Catinca Roman.