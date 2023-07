Toate celelalte cămine de vârstnici din România se vor restructura din frică

„Avem de-a face cu primul lagăr nazist închis de autoritățile românești după anul 1944. Modul de operare, strategia aplicată, modul în care bătrânii au fost umiliți și în care în acest mod a fost inserată de ”Tu ești de vină, tu ești murdar, tu faci murdărie, tu nu ești bun de nimic”, conform stenogramelor, ne duce cu gândul către o formă de organizare infracțională superioară. Această formă de organizare net superioară va încerca să se detașeze total de aceste practici.

Vor apărea zece tipuri de dialoguri tip mărturisire-confesiune, în care se va stipula ”Ceea ce vedeți nu este adevărat, ceea ce s-a demonstrat este o invenție, eu nu am făcut așa ceva, niciodată” și atunci o să ajungem să gândim de două ori ca să nu gândim strâmb și vom aștepta, ca în cazul fraților Tate, un adevăr, care va întârzia să apară, cred eu, 3 spre 6 săptămâni.

Toate celelalte lagăre de concentrare, denumite ”cămine de vârstnici”, de pe teritoriul României, conduse de alte tipuri de grupări infracționale superioare ca mod de operare, se vor restructura din frică. Nu le vom putea închide niciodată dacă nu se impune frica. Și frica se impune prin pedepse grele și foarte grele. Procurorii nu sunt absurzi, nu sunt o gașcă de tineri care anchetează firme sau structuri. Ei sunt un grup excepțional de specialiști care destructurează răul, doar că răul este foarte mare.

Sper din tot sufletul meu ca procurorii să poată face față presiunii care o să apară, fiindcă sumele de bani ce au fost încasate în ultimii ani de aceste persoane s-au dus undeva. Avem de-a face cu săgeți, cum se vorbește pe stradă, săgeți care sunt plătite cu bani puțini, dar li se oferă putere sau iluzia puterii, și există și cei care strâng banii. Presiunea pentru dânșii o să fie una foarte mare. O să vedem ce se întâmplă”, a declarat, marți, Radu Leca în cadrul podcastului „Interviurile EVZ”, publicat marți, 18 iulie 2023, pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Cazul fraților Tate s-a bazat pe o deconspirare

Celebrul caz Tate s-a bazat pe o deconspirare. Acest caz, al lagărului nazist ce a funcționat pe teritoriul țării noastre pentru o lungă perioadă, a primit și el ajutor. Doar că, din punctul meu de vedere, cineva a fost sedus. Acel cineva și-a făcut prieteni. Poate acei prieteni au primit ocazia, neștiind în ce se bagă, să-și ajute familia.

Poate au avut în familie persoane care suferă de Alzheimer, demență… Dar nu știm aceste lucruri. Aici intră conceptul de comunicare. Cel pe care vrei să-l seduci reacționează mai repede sau mai cu întârziere în funcție de nevoile sale. Dacă le satisfaci instant, nu devine el cel mai bun prieten al tău, cum se spune în piață?

Avem de-a face cu o informare mascată care susține ideea de „Săptămâna viitoare te vor căuta. Ai grijă să-ți aranjezi lucrurile”. Da (o să apară mai multe stenograme)”, a adăugat el.

Cazul azilelor groazei din Voluntari va fi conectat cu imaginea anumitor partide politice

„Strategii și scenarii de lucru tot o să apară. Cazul este foarte important pentru media și în funcție de latura politică, vor exista persoane care vor încerca conectarea cazului cu o culoare politică acum, în preajma alegerilor. În baza informațiilor furnizate de tine, avem de-a face cu un scenariu în curs, un element informațional care se rotește: apare în presă, primește un upgrade, apoi vine upgrade-ul upgradat și se ajunge la o variantă nouă.

Scenariul în curs are hibe: aici, scenariul în curs are o hibă emoțională. Cine se află în spatele declarației, pentru cine lucrează el; de exemplu, dacă ar fi să denumim modul de lucru scenariu operațional în curs cu această poveste nouă, în care un primar este eliberat după 13 luni de detenție, cu multe kilograme în plus, noi vom vedea o conexiune – se încearcă testarea unui număr de scenarii noi care să ne facă să ne uităm către altceva decât în mod uzual.

Noi ar trebui să ne uităm în acest moment la tot ceea ce înseamnă politică externă a României, numai că acest lucru este periculos. Noi am vedea că ea în mod real nu există, iar atunci nouă ni se oferă posibilitatea să vedem niște cazuri rele și foarte rele, care existau dinainte, iar aici avem o strategie de marcă: nedreptate, ură împotriva vârstnicilor, umilire abjectă a vârstnicilor. Mass-media spune ”Politică externă? Ce politică externă? Uită-te aici.” Oamenii în 30 de ani au tot primit scenarii și nu”, a încheiat reputatul psiholog.