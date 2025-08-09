Adevărul despre energia regenerabilă și impactului său ascuns asupra mediului. Organizațiile și experții de mediu avertizează că eticheta „verde” nu ar trebui să fie sinonimă cu „impact zero”.

Conform Euronews, în ciuda beneficiilor lor incontestabile pentru mediu, energiile regenerabile nu înseamnă că nu au un impact negativ asupra mediului.

Natalia Corbalán, purtătoare de cuvânt a platformei SOS Rural, afirmă că „verde” înseamnă cultivarea pământului, îngrijirea lui, protejarea mediului înconjurător, punând sub semnul întrebării utilizarea nediscriminatorie a termenului pentru a descrie aceste tehnologii.

Cel mai paradigmatic caz este cel din provincia spaniolă Jaén, unde patru proiecte fotovoltaice din municipiul Lopera, împreună cu alte 20 planificate în regiune, amenință să elimine peste 100.000 de măslini.

Problemele nu se limitează la energia solară. Energia eoliană offshore prezintă propriile provocări de mediu, de la modificarea habitatelor în timpul construcției, până la riscul de coliziune al păsărilor marine în zonele migratoare.

În plus, atât energia fotovoltaică, cât și cea eoliană se bazează pe materiale extrase prin procese miniere care, in mod paradoxal, pot avea un impact semnificativ asupra mediului. Această observație se aplică și vehiculelor electrice, deoarece extracția și prelucrarea materialelor pentru baterii ridică semne de întrebare cu privire la adevărata lor sustenabilitate.

Experții sunt de acord că energiile regenerabile sunt esențiale pentru combaterea schimbărilor climatice, dar insistă asupra necesității unei implementări mai planificate și mai responsabile, notează Euronews.

Daniel Jato Espino, cercetător la Universitatea Internațională din Valencia, avertizează că „lipsa planificării strategice poate genera respingere socială, pierderea valorilor peisagistice și conflicte cu activități tradiționale precum agricultura sau pescuitul”.

Cheia, potrivit specialiștilor, constă în alegerea adecvată a locațiilor. Mar Asunción, de la WWF, subliniază că mai puțin de 2% din teritoriul Spaniei ar fi suficient pentru a acoperi nevoile energetice ale țării, sugerând importanța alegerii „zonelor cu impact redus asupra mediului” pentru aceste instalații.

Tranziția energetică nu trebuie să devină „o cursă pentru instalarea de megawați cu orice preț”, avertizează Jato Espino.

Dimpotrivă, trebuie să fie o acțiune „ordonată, participativă și sensibilă față de teritoriu”, respectând ecosistemele locale și activitățile economice tradiționale care și-au dovedit sustenabilitatea în timp.

Dezbaterea privind energiile regenerabile evidențiază complexitatea tranziției energetice. Deși nimeni nu pune la îndoială necesitatea renunțării la combustibilii fosili, provocarea este de a găsi un echilibru între urgența climatică și protejarea mediului și a comunităților rurale. Doar o planificare atentă și un cadru de reglementare solid pot asigura că energia verde este cu adevărat sustenabilă, subliniază Euronews.