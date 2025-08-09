Proiectul de lege privind reforma pensiilor speciale a fost prezentat recent de Guvern și vizează modificări majore în sistem. În momentul de față, pensia medie a foștilor magistrați este de 25.258 lei, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice pentru luna iunie. Din această sumă, peste 22.000 de lei provin din bugetul de stat, prin taxe și impozite plătite de contribuabili. În comparație, pensia medie națională este de 2.813 lei. Reforma are ca scop reducerea diferențelor majore dintre categoriile de pensionari și diminuarea deficitului bugetar.

În prezent, pensia magistraților este stabilită la 80% din salariul brut corespunzător funcției. Modificarea propusă de Guvern ar reduce procentul la 70% și ar schimba baza de calcul, raportând suma la salariul net, nu la brut.

Această modificare va diminua considerabil veniturile. În plus, vârsta de pensionare ar crește cu 17 ani, ajungând la 65 de ani, iar vechimea minimă necesară în funcții juridice va fi de 25 de ani, în cadrul unei vechimi totale de 35 de ani în muncă. Calculele făcute pe baza datelor oficiale arată că pentru mulți magistrați pensia ar scădea chiar la jumătate.

Potrivit datelor oficiale publicate la 31 martie 2025 și analizate de „Adevărul”, un judecător de tribunal are în prezent un salariu brut cuprins între 19.000 și 23.600 lei. La această sumă se adaugă sporuri consistente: 1.500 lei pentru condiții grele, periculoase sau vătămătoare și 5.580 lei pentru risc, suprasolicitare neuropsihică și păstrarea confidențialității. În total, venitul brut lunar ajunge la 30.881 lei, echivalentul unui salariu net de aproape 18.000 lei.

În prezent, un magistrat aflat în această situație se poate retrage din activitate la vârsta de 48 de ani și beneficiază de o pensie echivalentă cu 80% din salariul brut aflat în plată. Aceasta înseamnă 24.700 lei, o sumă mai mare decât salariul net pe care l-ar încasa dacă ar rămâne în activitate.

Modificarea propusă de Guvern prevede raportarea la 70% din salariul net, nu la 80% din brut. Aplicarea acestei formule ar reduce pensia la aproximativ 12.600 lei, aproape la jumătate față de cuantumul actual de 24.700 lei, fapt care a generat nemulțumirea judecătorilor.

Cele mai ridicate venituri din magistratură se regăsesc la Înalta Curte de Casație și Justiție, instanță unde ajung doar magistrații care au promovat Institutul Național al Magistraturii și au acumulat o experiență de minimum 18 ani, incluzând și cei doi ani de pregătire ca auditori de justiție.

Conform celor mai recente date publice, președintele ÎCCJ este remunerat cu un salariu brut de aproximativ 41.000 lei. Pe lângă acesta, beneficiază de sporuri pentru condiții grele, vătămătoare sau periculoase, de spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică, precum și de spor pentru păstrarea confidențialității, care pot totaliza până la 12.274 lei. La acestea se adaugă indemnizația de 950 lei pentru titlul științific de doctor.

Astfel, venitul brut lunar depășește 54.000 lei, ceea ce înseamnă în jur de 31.320 lei net. În formula actuală de calcul, bazată pe 80% din salariul brut, un fost președinte al ÎCCJ ar primi o pensie de 43.200 lei. Dacă însă s-ar aplica varianta propusă de Guvern – 70% din salariul net – cuantumul ar scădea la 21.924 lei.

În cazul judecătorilor simpli ai Înaltei Curți, salariile brute sunt cuprinse între 33.714 și 36.194 lei, la care se adaugă sporuri între 10.114 și 10.858 lei. Venitul total variază astfel între 43.828 lei brut (circa 25.400 lei net) și 47.052 lei brut (aproximativ 27.290 lei net).

În prezent, pensia acestora, calculată la 80% din brut, este de 35.062–37.641 lei. Dacă se trece la calculul de 70% din net, sumele ar scădea la 17.780–19.103 lei, ceea ce înseamnă reduceri de aproape 50% față de nivelul actual.

Deși veniturile judecătorilor din Curțile de Apel sunt mai reduse decât ale colegilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, funcția rămâne una bine remunerată. Accesul în această poziție se face cu o vechime minimă de 6 ani în magistratură, comparativ cu cei 18 ani necesari pentru ÎCCJ.

Potrivit datelor oficiale, președintele unei Curți de Apel câștigă lunar, înainte de impozitare, aproximativ 39.000 lei, sumă care include salariul de bază și sporurile pentru condiții grele de muncă, risc, suprasolicitare neuropsihică și confidențialitate. După aplicarea taxelor, venitul net este de circa 22.600 lei.

În prezent, pensia acestuia se ridică la aproximativ 31.200 lei, calculată după formula de 80% din brutul aflat în plată. Dacă s-ar introduce noul sistem, cu 70% din salariul net, cuantumul ar scădea la circa 15.800 lei.

În cazul unui judecător simplu de Curte de Apel, venitul brut variază, în funcție de vechime, între 30.096 lei și 34.726 lei, echivalentul a 17.456–20.141 lei net.

Astăzi, pensia acestor magistrați se situează între 24.077 lei și 27.780 lei. Conform noilor reguli propuse, sumele s-ar reduce la 12.219–14.099 lei, ceea ce înseamnă o înjumătățire față de nivelul actual.

Cele mai recente statistici oficiale, valabile pentru septembrie 2024, arată că președintele unui tribunal câștigă, cu tot cu sporurile aferente, un salariu brut de 34.779 lei, echivalentul a 20.172 lei net. În prezent, acest venit se traduce într-o pensie de serviciu de 27.823 lei. Dacă însă va fi aplicată noua formulă, bazată pe 70% din salariul net aflat în plată, cuantumul pensiei ar scădea la 14.120 lei.

În cazul unui judecător obișnuit de tribunal, venitul brut, inclusiv sporurile, se situează între 26.080 lei și 30.680 lei, ceea ce înseamnă un net de 15.126–17.794 lei. Conform regulilor actuale, pensia este cuprinsă între 20.864 lei și 24.544 lei, însă noul mod de calcul ar reduce aceste sume la 10.588–12.456 lei.

Datele oficiale referitoare la veniturile procurorilor arată că procurorul general al României are un salariu brut lunar, cu tot cu sporuri, de 45.707 lei, adică 26.510 lei net. Cu actuala formulă, pensia sa este de 36.565 lei, dar în scenariul plafonării la 70% din net ar coborî la 18.557 lei.

Un procuror-șef de secție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte (PÎCCJ) câștigă un salariu brut, cu sporuri incluse, între 35.257 lei și 43.747 lei, ceea ce corespunde unui net între 20.449 lei și 25.373 lei. Pensia actuală variază între 28.205 lei și 35.000 lei, iar noua formulă ar reduce aceste valori la 14.314–17.761 lei.

Pentru un procuror cu grad de Parchet de Curte de Apel, venitul brut, cu sporuri, este cuprins între 27.879 lei și 34.779 lei (16.170–20.172 lei net). În prezent, pensia aferentă acestor venituri se situează între 22.303 lei și 27.823 lei, însă după aplicarea noului calcul ar ajunge la 11.319–14.120 lei. Același regim se aplică și prim-procurorilor de pe lângă tribunale.