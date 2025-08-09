Fidelis a adunat puțin peste 300 de milioane de euro din vânzarea titlurilor de stat pentru populație. Din acești bani, mai mult de o treime au fost investiți în titlurile noi care vor ajunge la scadență după 10 ani. Oferta din august a avut aproape aceeași participare ca cea din iulie.

La final, au fost aproape 17.300 de ordine de cumpărare, în valoare totală de aproape 303 milioane de euro, puțin mai puțin față de 325 milioane adunați în iulie.

Totuși, suma este mult mai mică decât recordul de peste 860 milioane de euro din începutul anului. Majoritatea banilor au mers către titlurile în euro, în special către cele cu scadență la 10 ani, care au atras investitorii datorită dobânzii atractive de 6,5% pe an.

Pentru titlurile de stat în euro, care expiră în august 2030 și au o dobândă de 5,25%, s-au strâns investiții de 37,2 milioane euro. Aproape la fel, titlurile care expiră în august 2027 și dau o dobândă de 3,10% au atras 34,3 milioane euro.

Acestea sunt aproape de șase ori mai multe decât titlurile cu aceeași scadență, dar cu dobândă de 4,10%, destinate donatorilor de sânge, care au atras 5,79 milioane euro.

La titlurile pe doi ani, diferența a fost mai mică, aproape de trei ori. Obligațiunile guvernamentale cu dobândă anuală de 7,20% au adunat 309 milioane lei (aproximativ 61 milioane euro), iar cele pentru donatorii de sânge, cu dobândă de 8,20%, au strâns 101 milioane lei (aproximativ 20 milioane euro).

Pentru titlurile care expiră în august 2029 și au o dobândă de 7,65%, s-au strâns 48,7 milioane lei (aproximativ 18,3 milioane euro). Pentru cele care expiră în august 2031, cu o dobândă de 7,90%, s-au adunat 92,8 milioane lei (aproximativ 18,3 milioane euro).

Titlurile de stat sunt emise de către Ministerul Finanțelor și au scopul de a finanța statul. Titlurile de stat Fidelis sunt o alternativă a depozitelor bancare și se adresează investitorilor care își asumă un risc scăzut, dar care au o toleranță medie la pierderea/diminuarea sumei investite.