Oana Roman și-a reorganizat prioritățile și a decis să amâne proiectele sale pentru a petrece mai mult timp alături de mama ei. Cu toate că este nevoită să își împartă atenția între mama ei și fiica sa Iza, Oana Roman speră că Mioara Roman se va recupera și își păstrează în continuare speranța.

„Ca în fiecare zi la ora 13:00 mă duc la mama. Situația nu este încurajatoare, nu vă ascund lucrul ăsta. Am pus pe hold (n.r. pe așteptare) proiectele, mă concentrez să fiu lângă ea cât am voie, pentru că nu am voie să stau prea mult la spital. Trebuie să fiu și lângă Iza, asta e viața, cu bune și rele, cu perioade grele … mai puțin grele, trebuie să trecem prin toate și să mergem mai departe”, a spus Oana Roman, pe Instagram.