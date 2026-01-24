Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat sâmbătă, 24 ianuarie, că TAROM se află în prezent într-un proces de restructurare aprobat de Comisia Europeană, care urmează să fie finalizat la sfârșitul anului 2026.

Ea a subliniat că, dincolo de datele economice, compania beneficiază de un atașament puternic la nivelul societății. În acest context, Oana Gheorghiu a apreciat că transportatorul aerian național va trebui să își continue activitatea, într-o formă adaptată noilor realități economice.

Potrivit vicepremierului, planul de restructurare este deja în derulare și include un buget dedicat achiziției de aeronave, element considerat esențial pentru relansarea companiei.

Oana Gheorghiu a explicat că percepția publică joacă un rol important în cazul TAROM, întrucât există o dimensiune simbolică asociată acestei companii, ceea ce impune identificarea unei soluții care să permită menținerea sa pe piață.

„Ce pot să vă spun este că Tarom are un plan de restructurare în curs, care este aprobat de Comisia Europeană, care se închide la finalul anului 2026, cu un buget alocat pentru a achiziţiona aeronave. Dacă mă întrebaţi pe mine dacă trebuie sau nu să existe… Cred că există o emoţie la nivelul societăţii pentru această companie. Asta e percepţia mea. Deci, într-o formă sau alta, compania asta trebuie să existe”, a afirmat Oana Gheorghiu în cadrul unei emisiuni difuzate de Digi24.

Referindu-se la variantele de viitor pentru companie, Oana Gheorghiu a susținut că este necesară depășirea abordărilor rigide legate de respingerea oricărei forme de parteneriat sau de implicare externă.

„(Îmi doresc) să ieşim din paradigma asta, nu ne vindem ţara”, a punctat vicepremierul.

Ea a arătat că interesul statului român ar trebui să fie acela de a crea valoare pentru societate și de a aduce resurse financiare, nu de a perpetua pierderile.

În opinia sa, modul în care TAROM a fost administrată până în prezent demonstrează că soluțiile aplicate nu au fost eficiente, motiv pentru care este nevoie de măsuri complet diferite față de cele adoptate anterior.

„Nu mă pot antepronunţa, dar ce aş vrea să spun este că mi-aş dori foarte mult să ieşim din paradigma asta, nu ne vindem ţara sau nu facem parteneriate public-private, că vine cineva şi ne ia ceva. Cred că interesul statului român este să aducă plus valoare pentru societate, să aducă bani pentru societate nu să-i piardă. Iar felul în care a gestionat până acum lucrurile ne arată că nu a făcut-o bine. Şi atunci, dacă nu a fost bine, trebuie să luăm măsuri complet diferite de ce am luat până acum, ca să schimbăm lucrurile”, a adăugat Oana Gheorghiu.

Întrebată dacă există un interes concret din partea unor potențiali cumpărători ai companiei, vicepremierul a precizat că nu deține informații în acest sens și că nu s-a implicat direct în eventuale discuții privind vânzarea TAROM.

Ea a explicat că rolul său a fost axat pe coordonarea procesului de reformă și pe asigurarea implementării cadrului legislativ, contribuind la definirea arhitecturii instituționale și la consolidarea independenței structurilor implicate.

„Nu am această informaţie, nu m-am implicat deloc special pe zona Tarom. Am încercat să coordonez procesul ăsta şi să asigur implementarea legislaţiei. Eu asta am făcut în aceste luni, practic am făcul planurile din construcţie. Am desenat arhitectura şi am susţinut ca această agenţie să devină mai puternică şi mai independentă”, a încheiat Oana Gheorghiu.

Discuția vine în contextul deciziei Guvernului din 5 decembrie, când au fost stabilite primele companii incluse în procesul de reformă analizat de Comitetul interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9, organism condus de Oana Gheorghiu.

Printre companiile vizate se numără TAROM, Metrorex și societățile din cadrul CFR, alături de alte firme propuse de ministerele de resort. Conform premierului, bugetele acestor companii urmează să fie aprobate imediat după adoptarea bugetului național.