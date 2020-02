Paula Herlo este de profesie inginer textilist

În momentul de față este una dintre cele mai apreciate jurnaliste de la noi, lăsând impresia că toată viața s-a pregătit pentru a face impecabil această meserie. Însă Paula Herlo are însă cu totul altă specializare, cea de inginer textilist.

„După liceu am dat la Confecții. Am intrat cu bursă, care a fost foarte bună, pentru că eu lucram în același timp. În al doilea an de facultate m-am angajat la PRO TV Arad. Eu sunt totuși o textilistă, o confecționeră la bază, nu sunt vreo jurnalistă și uite că am avut șansa și pentru mine a fost mediul perfect să cresc și să devin un jurnalist”, a povestit Paula Herlo.

Relaţia dintre Paula Herlo și Cristian Leonte

Dacă pentru alte cupluri a lucra împreună reprezintă un mare dezavantaj, pentru Paula Herlo și Cristian Leonte, de la PRO TV, este un noroc uriaș. La fel ca și faptul ei s-au cunoscut în urmă cu 15 ani, în redacția de știri.

“Munca multă nu e niciodată destulă. Pentru că nu munceau colegii mei destul, am hotărât ca din această vară să ne mutăm și online cu un podcast în care să adâncim perspectiva asupra subiectelor și să venim cu tot ce nu a încăput pe TV. Acolo cred că este a 26 oră din zi, online”, a explicat Cristian Leonte, completat de soția lui.

“Cred că suntem dependenți de adrenalina pe care ne-o dă meseria asta și adrenalina asta ne ține în continuare vii. Iată că după 11 ani de emisiune și 21 de ani de PRO, în cazul meu, eu fac meseria asta cu aceeași plăcere și nu o simt ca pe un job la care mă duc că trebuie, ci mă duc pentru că-mi place, îmi plac colegii mei, e mai mult decât mi-aș fi putut dori vreodată. Eu sunt totuși o textilistă, o confecționeră la bază, nu sunt vreo jurnalistă și uite că am avut șansa să cresc și să devin un jurnalist”, a spus Herlo.

