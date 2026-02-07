Prin SMS, destinatarii sunt informați că ar avea o rovinietă neplătită și sunt avertizați că riscă amendă sau chiar reținerea vehiculului dacă nu achită suma indicată. Mesajele conțin un link către o pagină falsă și solicită plata urgentă, mizând pe presiunea creată de termenul scurt și de limbajul oficial.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere atrage atenția că aceste mesaje sunt false. Reprezentanții companiei precizează că nu trimit SMS-uri șoferilor pentru plata rovinietei și nu solicită date bancare prin astfel de canale.

Potrivit purtătorului de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, mesajele se bazează pe inducerea panicii. Acesta a explicat că astfel de tentative profită de teama oamenilor în fața unor amenințări precum ridicarea mașinii în 24 de ore, situație în care unii șoferi ajung să plătească fără verificări suplimentare, potrivit stirileprotv.ro.

„Este un mesaj fake, o tentativă de fraudă – se mizează pe faptul că omul, în momentul în care primește de la autoritate un mesaj, se sperie, mai ales când e vorba de genul acesta de amenințare, că dacă nu plătești în 24 de ore ți se ridică mașina și sunt oameni care s-au lăsat păcăliți de astfel de mesaje”, spune Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.

În cazul în care un șofer nu are rovinietă valabilă, sancțiunea este aplicată conform procedurilor legale. Amenda este transmisă prin poștă, la domiciliu, nu prin SMS sau e-mail. Verificarea se face automat, cu ajutorul camerelor video montate pe drumurile naționale și pe autostrăzi.

Sunt peste o sută de astfel de camere care scanează în timp real numerele de înmatriculare și transmit datele către autorități. Aceste dispozitive nu sunt marcate intenționat, pentru a nu putea fi ocolite. Potrivit datelor oficiale, anul trecut au fost amendați peste 708.000 de șoferi.

Valabilitatea rovinietei poate fi verificată pe site-ul oficial al CNAIR. Tot acolo sunt listate și punctele autorizate unde taxa de drum poate fi plătită în siguranță, fără riscul expunerii datelor personale sau bancare.

Autoritățile recomandă șoferilor să nu acceseze linkurile din mesajele suspecte și să nu introducă date personale sau bancare. Paginile false pot copia aspectul site-urilor oficiale și solicită informații sensibile, inclusiv date de card.

Consultantul social media Alexandru Negrea atrage atenția că, atunci când este vorba despre trimiterea de bani, verificările trebuie făcute din mai multe surse. El explică faptul că astfel de mesaje pot păcăli ușor oamenii aflați sub presiune sau nepregătiți, mai ales când site-urile false seamănă foarte bine cu cele reale.