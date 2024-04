Michelin, gigantul francez în producția de anvelope, își modifică strategia de producție. Fabrica companiei din Olsztyn, Polonia, specializată în anvelope pentru camioane grele și având aproximativ 430 de angajați, va fi închisă. Producția va fi relocată în România. Aici, costurile de operare sunt considerate mai competitive.

În România, Michelin are peste 4400 de angajați și operează 3 fabrici. Două sunt la Zalău și una la Florești. În plus, are și o rețea comercială și un centru de servicii partajate.

România a devenit din ce în ce mai importantă pentru Michelin

Din august 2001, România a devenit din ce în ce mai importantă pentru Michelin. Țara noastră s-a transformat în centrul regional pentru operațiunile comerciale ale grupului în diverse țări din Balcani începând cu 2005.

Decizia de relocare este justificată de Michelin ca fiind o mișcare strategică pentru optimizarea costurilor și eficientizarea producției. În Polonia, în ciuda închiderii fabricii de anvelope pentru camioane grele, Michelin menține alte facilități operative. E vorba inclusiv de fabrica de anvelope pentru vehicule de pasageri și comerciale, precum și producția de anvelope agricole.

Polonezii se declară dezamăgiți de decizia luată de gigantul francez

Marek Wójcik, primarul orașului Olsztyn din Polonia, a comentat decizia luată de Michelin.

„Este o situație dificilă pentru angajați și familiile lor, precum și pentru orașul nostru. Vom colabora îndeaproape cu Michelin și cu alte părți afectate pentru a-i sprijini pe lucrătorii afectați și pentru a explora oportunitățile de a atrage noi investiții în regiune.”, a spus acesta.

Motivul pentru care fabrica de anvelope a căutat o altă locație

Purtătorul de cuvânt al Michelin, Piotr Staszałek, a comentat închiderea fabricii. El a atribuit această schimbare, în parte, concurenței din partea importurilor de anvelope mai ieftine din Orientul Îndepărtat. Acesta a precizat că piața anvelopelor pentru camioane s-a dovedit din ce în ce mai dificilă. Acest aspect a determinat compania să caute soluții de producție mai viabile din punct de vedere economic.

Potrivit publicației locale de știri Olsztyn.com.pl, se estimează că angajații afectați de închiderea fabricii (aproximativ 500) vor fi transferați în alte departamente din cadrul Michelin Polonia. Ei ar urma să primească pachete de compensații satisfăcătoare. Cu toate acestea, detaliile exacte ale acestor aranjamente rămân în discuție. Comunicatele oficiale sugerează că departamentul de anvelope își va încheia activitatea până la sfârșitul anului 2024.