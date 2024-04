După 30 de ani de activitate, Simultan SRL și-a redefinit complet prezența în piață. Recent, a inaugurat cea mai mare fabrică de procesare a laptelui cu capital românesc.

Fabrica are capacitatea de a procesa 50 de milioane de litri de lapte anual. Ea utilizează tehnologii avansate, făcându-se remarcată în industria locală.

Majoritatea proceselor sunt robotizate, asigurând o eficiență maximă. Necesarul de muncă umană a fost redus la minim. Fabrica a fost construită de la zero și va produce sute de mii de litri de lapte în fiecare zi.

“Aici cum am spus avem doi oameni iar pe cel de-al doilea îl vom înlocui cu un robot. Noi am construit de la zero și avem o capacitate de producție de 500.000 de litri pe zi”, a explicat un reprezentant al fabricii.