Deși Gabriela Firea a pierdut fără drept de apel scaunul de Primar General, în fața lui Nicușor Dan, o parte din lista exotică de consilieri propuși de Firea ca echipă cu care intenționa să conducă pentru încă patru ani Capitala au ajuns ajuns în Consiliul General.

Astfel, Dumitru Dragomir, Cornel Dinu, Anghel Iordănescu, Daniel Pancu și Elisabeta Lipă se vor afla printre cei 18 consilieri ai PSD în București, deși Gabriela Firea a pierdut alegerile.

”Nu renunț la nimic!”

După ce a primit vestea, fostul președinte al LPF a declarat că este pregătit să înceapă lucrul.

„Rămân consilier, cum să renunț? Nu renunț la nimic! Am muncit și am făcut campanie electorală. Am fost prin parcuri, prin cluburi. Eu am mers și-am convins oamenii să ne voteze. Dacă făceau toți ca mine era altceva.

Vreau să muncesc pentru oraș, pentru București, să facem treabă bună. Chiar dacă nu am câștigat noi, trebuie să-i felicităm pe aleși și să punem mâna la treabă împreună. Trebuie să dăm drumul la treabă. Așteptăm rezultatele finale și vom avea o ședință la partid și vom vedea ce va urma”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit GSP.

Pancu ”are lucruri mai importante de făcut”

La polul opus, Daniel Pancu nu a părut la fel de entuziasmat de rezultatul alegerilor și de faptul că a intrat în Consiliul Local. Antrenorul lui Poli Iași a declarat că are lucruri mai importante de făcut la echipă, arată sport.ro.

„Chiar am câștigat la alegeri? Voi știți că fotbalul e viața mea și rămân antrenor. Chiar acum fac analiza meciului de aseară și apoi merg la antrenament, că vineri avem meci la Craiova”, a spus Daniel Pancu, potrivit Telekom Sport.

Trebuie menționat că PSD a obținut, conform exit pollurilor de duminică seară, o participare de 33% în Consiliul General al Capitalei, la egalitate cu USR PLUS.

PNL s-a situat doar pe poziția a treia, cu 17%, dar, în urma anunțatei alianțe cu USR PLUS, cele două formațiuni vor controla Consiliul General, urmând ca PSD să rămână în opoziție.