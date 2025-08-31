Nicușor Dan și-a exprimat recunoștința pentru invitația de a participa la eveniment, menționând că este o onoare să fie prezent la Chișinău. El a reamintit că Ziua Limbii Române este sărbătorită oficial și la București încă din 2011 și a sugerat, într-un gest simbolic, ca inițiativa „Marea Dictare Națională” să fie extinsă și în România, începând chiar cu reprezentanții clasei politice.

„Sunt deosebit de onorat să fiu împreună cu dvs. aici, mulțumesc, d-le președinte, pentru invitație”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a spus că, pentru el, limba română a fost întotdeauna un lucru firesc, fiind limba în care s-a născut, a vorbit și a învățat. El a subliniat că moldovenii au oferit un exemplu remarcabil lumii întregi prin eforturile lor constante de a-și păstra limba și identitatea, în ciuda tuturor presiunilor de-a lungul timpului.

„Eu tot timpul am considerat limba română un dat. M-am născut, am vorbit, am făcut școala în limba română. Dvs., în opinia mea, ați dat un exemplu lumii întregi prin lupta dusă în timp, în ciuda tuturor presiunilor, pentru a păstra această limbă și identitate.”

El a adăugat că, și în prezent, cetățenii Republicii Moldova reprezintă un exemplu pentru Europa și pentru întreaga lume prin eforturile lor de a apăra democrația în fața presiunilor externe, demonstrând astfel că valorile lor sunt profund europene și că țara lor merită să facă parte din Uniunea Europeană.

„Și acum, din nou, sunteți un exemplu pentru Europa și pentru lumea întreagă, pentru modul în care încercați să apărați democrația în fața acelorași tipuri de presiuni. Dovediți prin asta că sunteți mai europeni decât europenii și că locul dvs. este în Uniunea Europeană.”, a spus președintele României.

Președintele a subliniat că limba română nu este doar un element definitoriu al identității, ci și o responsabilitate comună. El a evidențiat faptul că România și Republica Moldova împărtășesc aceleași valori și depind una de cealaltă, subliniind necesitatea sprijinului reciproc pentru un viitor prosper al ambelor țări. În numele României, acesta a transmis un mesaj de prietenie și deschidere, reafirmând angajamentul pentru consolidarea legăturilor dintre cele două state.

„Limba română este, dincolo de a fi o identitate, o responsabilitate pentru fiecare dintre noi. România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă. Este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalți, astfel încât aceste două țări să aibă un viitor luminos în lumea pe care o construim noi toți. Din partea României, a mea personală, toată prietenia și toată deschiderea pentru a construi aceste legături.”, a încheiat acesta.

În centrul Chișinăului, mii de persoane au participat la Marea Dictare Națională, un eveniment care a celebrat Ziua Limbii Române și a evidențiat legăturile culturale și spirituale dintre cele două maluri ale Prutului.