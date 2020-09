Gabriela Firea a lansat luni un atac nimicitor împotriva lui Victor Ponta, pe care îl acuză că a contribuit din plin la eșecul înregistrat de fostul Primar General în alegerile locale 2020.

”Cred că românii îi vor sancționa pe acei politicieni care în loc să renunțe la orgoliile lor, la jocurile lor, la pretențiile de mărire politică, au preferat ori să stea separat de bătălia din Capitală sau să-mi aducă un contra-candidat.

Acuze reciproce

Ceea ce este și mai neplăcut este că unele dintre aceste personaje politice se plimbau pe la TV, făceau declarații nonșalante, multe dintre ele neadevărate. Parcă era un roman de Agatha Christie, un criminal care se întoarce la locul faptei.

Acești politicieni și-au adus aportul la câștigul de astăzi al dreptei.”, a tunat Gabriela Firea, într-o postare live pe Facebook.

Trebuie precizat că Victor Ponta a declarat duminică seară că succesul dreptei în alegerile locale se datorează cu precădere faptului că această parte a eșicherului politic a fost unită, în timp ce formațiunile de stânga au dat dovadă de dezbinare.

Pentru această dezbinare, Ponta i-a acuzat pe cei de la PSD.

De cealaltă parte, președintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a învinuit pe Ponta pentru lipsa unei alianțe a stângii, acuzându-l pe președintele PRO România că a furat primarii și candidații social-democraților, deci a avut o atitudine duplicitară.

Ultima intervenție în calitate de primar

„E ultima mea intervenție în calitate de Primar General. Am predat totul ca să las lucrurile în ordine. Nu am ce să-mi reproșez, decât poate că am vrut să fac prea multe dintr-odată. Cu toată suferința de moment, e mai bine că se întâmplă așa. Dacă aș fi primit al doilea mandat de la bucureșteni, nu aș fi avut susținere în CGMB, întrucât partidele de dreapta dețin majoritatea mandatelor iar proiectele ar fi fost imposibil de realizat” a estimat ea, într-o declarație transmisă live, pe Facebook.

„Las în urmă proiecte de un miliard de euro, bani europeni, care trebuie doar atrași”, a spus Firea.

Victoria lui Nicușor Dan

Nicușor Dan, candidatul independent la funcția de Primar General al Capitalei, susținut de alianța USR PLUS PNL, a câștigat alegerile locale din București.

Dan a obținut peste 47% din voturi, în timp ce contracandidata sa a atras sub 40% din opțiunile de vot ale bucureștenilor.

”Vreau să-i asigur pe bucureșteni că vom începe schimbarea în bine a administrației. Bucureștiul are oameni pregătiți, oameni care au reușit în mediul privat, iar cu o capacitate ca a lor nu putem face nimic altceva decât să reușim.

Noi vom colabora cu toți pentru că trăim într-o lume complexă și Primăria nu poate fi condusă în stilul Elena Ceaușescu. Primăria este partenerul vostru.

Sunt probleme care nu pot fi rezolvate decât cu ajutorul Guvernului. Vreau să îi asigur pe bucureștenii care m-au votat că Bucureștiul e și al lor și îi chem să fim parteneri în proiectul pe care îl vom începe peste câteva zile”, a spus Nicușor Dan, după exit-polluri.