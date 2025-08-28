„Ambasada Bangladesh-ului la București transmite sinceră recunoștință onorabilului președinte al României pentru declarația sa promptă prin care condamnă atacul asupra unui cetățean din Bangladesh în noaptea de 26 august 2025 și pentru reafirmarea angajamentului durabil al României față de solidaritate, ospitalitate și toleranță. Bangladesh și România împărtășesc relații bilaterale excelente, susținute de cooperarea îndelungată în educație, comerț, mobilitate de muncă și schimb cultural. Muncitorii expatriați din Bangladesh aduc contribuții valoroase societății românești și economiei, servind în același timp ca un pod vital în consolidarea legăturilor de prietenie și parteneriat dintre cele două țări”, se arată în postarea oficială a Ambasadei pe Facebook.

Reprezentanța diplomatică la București și-a exprimat aprecierea și față de polițistul român aflat în timpul liber. Reprezentantul legii, deja celebru pe paginile de socializare, a intervenit rapid și a prins agresorul, chiar dacă se afla în afara orelor de muncă.

De asemenea, ambasada le mulțumește tuturor românilor care au sărit în apărarea livratorului și le recomandă concetățenilor săi să își continue activitatea fără teamă.

„Ambasada recunoaște cu sincere aprecieri intervenția rapidă și decisivă a unui polițist român în afara serviciului care l-a reținut pe atacator și i-a asigurat arestarea. Ambasada mulțumește, de asemenea, autorităților și oamenilor români pentru sprijinul acordat victimei din Bangladesh în acest incident recent și tuturor Bangladesh-urilor din România în general. Ambasada sfătuiește muncitorii din Bangladesh din România să nu fie descurajați de acest incident izolat și le solicită să își continue munca cu încredere. Ambasada îi încurajează să ajungă la ambasadă fără ezitare în cazul în care au nevoie de ajutor sau sprijin. Trăiască prietenia Bangladesh-România!”, a transmis reprezentanța diplomatică.

România a aprobat recrutarea a până la 100.000 de lucrători străini, inclusiv din Bangladesh, în sectoare precum construcții, agricultură, ospitalitate și servicii. Guvernul român a exprimat preocupări privind exploatarea lucrătorilor bangladezi de către intermediari și a solicitat un mecanism Guvern la Guvern (G2G) pentru a asigura migrarea forțată legală și transparentă

Bangladesh și România au reluat relațiile diplomatice în 2020, când Ambasada Bangladeshului în București a fost redeschisă, după o perioadă de absență din 1995. În octombrie 2022, miniștrii de externe ai ambelor țări au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru consultări politice regulate, marcând un pas semnificativ în aprofundarea relațiilor bilaterale.

În plus, în 2022, peste 600 de studenți bengalezi au venit în România pentru a urma studii superioare, contribuind la înțelegerea reciprocă și la consolidarea legăturilor culturale între cele două țări .