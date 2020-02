Ce salariu avea Dumitru Dragomir la LPF

”Acum construiesc un bloc. Cel mai frumos din București, vă spun! E la 200 de metri de Herăstrău. Stau acolo de dimineața până seara.

În rest, sunt angajatul fiului meu. Dar nu iau niciun ban. Trăiesc din pensie. Am o pensie bună. Păi aveam 15.000 de euro salariul când eram la LPF. Plăteam 6.000 de euro la stat. Cum să nu am pensie bună? Mi-am asigurat bătrânețile”, a spus Dumitru Dragomir, la Digi Sport Matinal, citat de digisport.ro

Dumitru Dragomir a început anul cu o operație

”Gata, a trecut! Dom’ne, pfuuu…. m-a operat profesorul Lascăr, somitate mondială. Nu mai contează acum ce am avut eu. Important este că sunt bine”, a declarat enigmatic Dragomir, prezent în studioul emisiunii ”Digi Sport Matinal”.

Dragomir s-a referit la doctorul Ioan Lascăr, specialist în chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă.

Cine este cel mai bun antrenor român

„Dacă aș fi un conducător acum, eu pe Hagi, pe Petrescu, pe Popescu, pe Șumudică, pe Rădoi, pe ăsta al lui Iordănescu… Toți sunt buni, în frunte toți cu Răzvan Lucescu! Am văzut meciul (n.r. meciul lui Al-Hilal cu Esperance), pe tot l-am văzut, am fost la Salonic după el, vă jur că am vrut să merg în Qatar la meciul ăsta! M-am încurcat că îmi aducea unul un porc, trebuia să-l duc să-l facă, am avut alte treburi, dar am vrut să mă duc”, a spus Dumitru Dragomir.

„Oracolul din Bălcești” nu a putut să alcătuiască un top, așa că a preferat să plaseze mai mulți antrenori români pe primul loc: „O să vă spun mai mulți de pe primul loc: Răzvan Lucescu, taică-su e prea mare, Hagi, Petrescu, Rădoi, Șumudică, Edi Iordănescu, Pițurcă”, spunea Dragomir anul trecut.

