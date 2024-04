Dumitru Dragomir va păstra mereu în memorie operația traumatizantă la care a fost supus în copilărie. În perioada când era elev, a fost nevoit să îndure o intervenție chirurgicală în care i-au fost extirpate amigdalele, fără a beneficia de anestezie!

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a evocat acele vremuri dificile în care resursele financiare erau limitate, iar multe proceduri chirurgicale se efectuau fără beneficiul anesteziei.

„Când am fost mic și sărac… Acuma nu mai sunt sărac. Am o pensie așa bună că pot să stau la Dubai. M-am dus la o școală profesională și am reușit la Combinatul Chimic din Craiova, dar m-au repartizat apoi la Făgăraș și stăteam numai bolnav, numai cu temperatură.

Am fost operat pe viu de amigdale, mi-au tăiat pe viu. Visez acuma și noaptea. Acum 70 de ani aproape, fii atent, 60 și ceva de ani am fost operat pe viu și n-am avut nimic cu gâtul. Răcisem acum câteva zile, am luat două Nurofene și mi-a trecut”, a povestit Mitică Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică.