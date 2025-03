În 2013, Liga Profesionistă de Fotbal și-a schimbat conducerea după ce Dumitru Dragomir, cunoscut drept „Corleone”, a fost învins la vot de Gino Iorgulescu.

Acum, la 12 ani de la acel moment, Victor Ponta, fost premier al României, recunoaște deschis că a avut un rol activ în această schimbare, scrie fanatik.ro.

În cadrul emisiunii „Sport și Politică”, Ponta a declarat că implicarea sa a fost directă și asumată.

Ponta a recunoscut și că prezența sa la o cină organizată de Iorgulescu, chiar înaintea votului, a fost un semnal puternic pentru președinții de cluburi.

”Eu nu reneg pe nimeni. În seara de dinainte de alegeri, Gino Iorgulescu a făcut o masă. Normal că am mers. Să nu ne păcălim între noi. Vine primul ministru, stă lângă Gino Iorgulescu.

Are dreptate total Mitică Dragomir. M-am implicat să îl sprijin pe Gino Iorgulescu. L-am sprijinit pe faţă. Unde nu are dreptate. Fac cruce şi jur. Niciodată nu am avut o legătură cu un dosar de-al lui”, spune el.