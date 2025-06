Într-o intervenție televizată, Victor Ponta a susținut că, deși au trecut mai multe zile de la preluarea mandatului de către președintele Nicușor Dan, țara continuă să funcționeze fără o conducere guvernamentală stabilă. Această situație ar afecta grav economia. În plus, proiectele de investiții ar fi afectate.

Ponta a afirmat că așteptările sale față de noul președinte au fost mai mari. În viziunea sa, un nou executiv ar fi trebuit anunțat imediat după depunerea jurământului.

El a adăugat că lipsa de acțiune și negocierile prelungite reprezintă o bătaie de joc la adresa cetățenilor. De asemenea, a exprimat convingerea că România pierde zilnic resurse importante din cauza inacțiunii politice.

În opinia fostului premier, actualele discuții dintre partide pentru formarea Guvernului ar fi inutile. Aceasta pentru că implică tocmai aceiași actori politici care, în trecut, ar fi contribuit la adâncirea crizei economice. În plus, acești actori au contribuit la creșterea deficitului bugetar.

El a pus sub semnul întrebării capacitatea acestor persoane de a găsi soluții. Aceasta se întâmplă atât din cauza pregătirii profesionale pe care o consideră slabă. În plus, este și din cauza lipsei de legitimitate democratică. De asemenea, mulți dintre ei nu ar avea sprijinul popular.

Victor Ponta a făcut o analogie sugestivă. El a afirmat că situația actuală ar fi echivalentă cu aceea în care cineva care a distrus o clădire ar fi invitat să o reconstruiască.

El a subliniat că nu are încredere în capacitatea acestor negociatori de a produce schimbări reale. A reiterat ideea că fiecare zi de întârziere implică pierderi suplimentare pentru stat. Proiectele sunt întârziate și oportunitățile ratate.

Fostul șef al Guvernului a mai declarat că este profund dezamăgit de faptul că, în ciuda promisiunilor, vechile practici politice continuă să domine procesul de formare a Executivului.

El a indicat că anumite negocieri din interiorul partidelor, precum cea dintre Sorin Grindeanu și conducerea PSD pentru o funcție în Camera Deputaților, demonstrează că interesele personale prevalează. Aceste interese vin în fața celor publice.

În opinia lui Ponta, astfel de funcții ar fi putut fi alocate în câteva minute, fără a bloca întregul proces guvernamental.

,,Sunt foarte dezamăgit de faptul că nu avem Guvern. Și înțeleg că n-o să avem nici săptămâna asta, poate săptămâna viitoare, ce-i asta? Ce nevoie are să negocieze? Și spun de pe acum, ca să fie foarte clar, nu e că se opune PSD-ul. Domnul Grindeanu am văzut că a negociat foarte tare o funcție pentru el, o funcție care era a PSD-ului, aia de președinte la cameră. Și acum e un PSD-ist președintele la cameră, nu e că a luat-o cineva, deci asta se putea rezolva într-un minut, să-i dea ceva lui Grindeanu și gata, se tot negociază pe principiu. Eu când aud povestea asta cu principiile… iertați-mă, dar chiar înțeleg de ce oamenii sunt atât de scârbiți și nervoși, că numai principii n-au văzut până acum și nici nu cred că vor vedea în continuare. E o pierdere de timp care ne costă”, a spus Ponta.