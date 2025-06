Într-o ediție recentă a emisiunii TV „Dan Diaconescu Direct”, Sorin Constantinescu a vorbit despre retragerea neașteptată a lui Călin Georgescu din politică. El a explicat că fostul candidat la președinție ar fi ales să se retragă definitiv din viața publică din cauza unor amenințări legate de posibile dosare penale.

Constantinescu a spus că Georgescu a fost, probabil, pus într-o situație dificilă: fie se retrage liniștit, fie riscă să ajungă la închisoare pentru mulți ani. El a sugerat că teama de închisoare l-ar fi determinat pe Georgescu să renunțe atât de brusc.

Pe de altă parte, Diaconescu a făcut o comparație cu Nelson Mandela, care nu a acceptat nicio înțelegere cu autoritățile și a stat 27 de ani în închisoare. Diaconescu a spus că, dacă ar fi ales calea grea, Georgescu ar fi putut deveni un lider puternic.

În opinia lui, chiar dacă ar fi fost închis câțiva ani, Georgescu ar fi putut câștiga susținerea românilor din diaspora, care ar fi organizat campanii în favoarea lui, cu mesaje precum „Free CG”. El a adăugat că astfel Georgescu ar fi devenit celebru și ar fi primit sprijin prin donații și ONG-uri.

Constantinescu a spus că retragerea lui Georgescu a fost prea rapidă și neașteptată, ceea ce i s-a părut ciudat. A subliniat din nou că, în opinia sa, principalul motiv al retragerii a fost frica de închisoare.

Dan Diaconescu: – Cum rămâne cu voievodul nostru, cu Călin Georgescu, în opinia ta?

Sorin Constantinescu: – Foarte dubios și el. Cum a fost dubios cu George că cedat așa ușor, dintr-o dată Georgescu nu mai e interesat de populație și de țară și de apă, aer, energie. El se retrage, are treabă cu familia și lasă poporul român cu buza umflată. Cred că l-au speriat cu dosarele astea multe penale și a zis, bă, prietene, ai două variante. Închidem dosarele sau te duci vreo 10-12 ani. Sau ce-ți alegi? Și atunci a ieșit cu declarația și a zis: eu mă retrag, mă duc cu familia, voi rămâneți cu Nicușor.

Dan Diaconescu: – Nelson Mandela s-a dus, frate, la pușcărie, a stat 27 de ani și n-a cedat sub nicio formă. N-a cedat și a ajuns președinte. Și au zis tot așa, se pare, că i-au propus un târg lui Nelson Mandela înainte de a-l băga la pârnaie. Și omul n-a vrut. A zis, nu, merg la pușcărie și a stat și a devenit un mare lider. Așa era și cu Călin Georgescu. Se ducea la beciul domnesc. Stătea șase luni la Beciul Domnesc, mai stătea un an, doi la Rahova, un an, doi la Jilava și frate, după cinci ani, la alegeri, ieșea președinte. Da, da, da. Dar lasă asta, dar concerte, parcă le văd prin Londra, prin Paris, diaspora românească făcea în favoarea lui. Free CG, Free CG. Își făcea o avere mare, că veneau ONG-uri, donații multe pentru el.

Sorin Constantinescu: – Foarte, foarte ușor a renunțat. Incredibil.

Dan Diaconescu: – Eu n-am înțeles asta. Păi și explicația ta care e? Doar frica de pușcărie?

Sorin Constantinescu: – Da.